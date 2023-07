Speed skating, l’Italia vuol chiudere i ‘Cinque Cerchi’ nella tappa di Coppa del Mondo a Calgary

Da un Olympic Oval all’altro. Quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating e da Salt Lake City (Stati Uniti) si passa a Calgary (Canada).

Il viaggio nordamericano del pattinaggio velocità pista lunga culmina nel round sul ghiaccio canadese e come accaduto nello Utah anche in questo caso si dovrebbe andare piuttosto forte. L’altitudine e le caratteristiche della pista dovrebbero venire in soccorso degli atleti che potrebbero, di conseguenza, regalare qualche effetto speciale. Effetto speciale che poi dovrà avere dei risvolti in termini di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 visto e considerato che questa sarà l’ultima tappa del circuito internazionale che metterà in palio i pass per i Giochi.

L’Italia riparte dagli eccellenti risultati fin qui ottenuti che coincidono con quattro podi: i terzi posti di Francesca Lollobrigida nella mass start e nei 3000 metri a Tomaszów Mazowiecki (Polonia); le p.3 di Davide Ghiotto nei 5000 metri e del team pursuit maschile a Salt Lake City.

Proprio nell’ultimo appuntamento negli States la compagine guidata da Maurizio Marchetto si è fatta piacere decisamente. Un fantastico Ghiotto ha ottenuto il primo podio in carriera in Coppa del Mondo, giungendo per l’appunto terzo nei cinque km, sbriciolando il primato personale di oltre tre secondi e siglando il crono di 06:07.271, tempo non così distante dal record nazionale di Enrico Fabris, stabilito sulla stessa pista quasi dodici anni fa (06:06.06). Un riscontro che ha avuto le fattezze del cadeau perché ottenuto nel giorno del 28° compleanno dell’atleta veneto. Una top-3 che mancava dal 2018 quando fu il bronzo olimpico nei 10.000 metri Nicola Tumolero a giungere secondo nella tappa di Erfurt in Germania. Prestazione favorita anche dal ghiaccio veloce, come confermato dallo strepitoso record del mondo dello svedese Nils van der Poel che ha chiuso la sua prova con lo strepitoso 06:01.566.

Un Ghiotto che poi con Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha saputo rendersi protagonista di un’altra prestazione sugli scudi nell’inseguimento a squadre in cui gli azzurri hanno colto un podio che mancava da due anni, centrato per l’esattezza l’8 dicembre 2019 a Nur-Sultan in Kazakistan con il terzetto composto da Malfatti, Tumolero e Giovannini. Riscontri di rilievo arricchiti dai primati italiani in successione di Lollobrigida nei 3000 metri (3:57.35) e nei 1500 metri (1:52.23), senza dimenticare i record nazionali di Jeffrey Rosanelli nei 500 metri (34.59) e di David Bosa nei 1000 metri (1:07.40).

Si vorrà quindi confermare questo standard e magari migliorarlo per ritagliarsi un ruolo sempre di più primo piano e avere la chance di giocarsi il tutto per tutto ai Giochi.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CALGARY

Venerdì 10 dicembre

20.30 500 femminili

21.00 500 maschili

21.35 3000 femminili

22.25 5000 maschili

Sabato 11 dicembre

20.30 500 femminili

21.10 1500 maschili

21.55 1000 femminili

22.40 mass start maschile

23.00 team pursuit femminile

Domenica 12 dicembre

20.30 500 maschili

21.10 1500 femminili

21.55 1000 maschili

22.40 mass start femminile

23.00 team pursuit maschile

Foto: Comunicato FISG