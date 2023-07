Sorteggio Europa League oggi: orario, programma, tv, streaming, possibili avversarie Napoli, Lazio e Atalanta

Oggi lunedì 13 dicembre si terranno i sorteggi dei Playoff di Europa League. Con il cambio di regolamento da quest’anno le otto squadre qualificatesi come seconde nei gironi della seconda competizione continentale dovranno incontrarsi con le otto squadre scese dalla Champions League, cioè quelle che non sono riuscite a superare il proprio girone, classificandosi come terze. Le vincenti di queste partite entreranno poi nel tabellone degli ottavi, dove troveranno le prima classificate dei gironi di Europa League.

Le nuove regole creano quindi uno scenario molto complesso per le seconde dei gironi Europa League, categoria dove ricadono due squadre italiane, il Napoli e la Lazio. Per la squadra di Spalletti e quella di Sarri, le palline dell’urna di Nyon, sede della UEFA, potrebbero riservare una delle seguenti avversarie: Barcellona, Borussia Dortmund, Porto, Siviglia, Sheriff Tiraspol, Zenit St. Petersburg e RB Lipsia. Avversarie tutte temibilissime, a partire proprio dai blaugrana e dal Dortmund di Häland. Se Sheriff e Zenit appaiono probabilmente come le più abbordabili, Porto, Siviglia e Lipsia offriranno dei bei grattacapi ai due tecnici.

Nell’elenco delle 8 squadre scese dalla Champions c’è ovviamente anche l’Atalanta che, per regolamento, non potrà incontrare una connazionale ai playoff. Sulla carta, il novero delle possibili avversarie per il team di Gasperini fa molta meno paura, essendo composto da Real Sociedad, Betis Sevilla, Olympiacos, Glasgow Rangers, Sporting Braga e Dinamo Zagabria. Le due spagnole appaiono come le sfide più complesse, ma nessuna di queste avversarie sarebbe da sottovalutare.

Appuntamento alle 13.00, dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, per scoprire cosa il destino riserverà alle tre squadre italiane di Europa League.

PROGRAMMA SORTEGGI EUROPA LEAGUE:

Lunedì 13 dicembre 2021:

Ore 13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League 2021

DOVE SEGUIRE I SORTEGGI IN TV E STREAMING:

Diretta Tv – Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmesso da Sky Sport 24 (canale 200) e DAZN.

Diretta streaming – Sky Go, NowTV.

Photo LiveMedia/Luca Rossini