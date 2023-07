Sollevamento pesi, Mondiali 2021: Paredes Montano firma il nuovo record del mondo di strappo nei 96 kg

A Tashkent, in Uzbekistan, si è svolta quest’oggi l’ottava giornata di gara dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2021, rassegna iridata che chiude di fatto la stagione olimpica. Day-8 in cui sono andati in scena i Gruppi A delle categorie -96 kg maschili e -76 kg femminili.

Colombia in trionfo nella competizione maschile grazie a Lesman Paredes Montano, autore del nuovo record mondiale di strappo con 187 kg (superato di una lunghezza il precedente primato dell’iraniano Sohrab Moradi) e vincitore della medaglia d’oro di totale con 400 kg complessivi.

Il 25enne sudamericano si è limitato a gestire il vantaggio accumulato nella prima parte di gara, alzando 213 kg di slancio (fuori dal podio di specialità) e garantendosi il successo finale nella combinata davanti al qatariota Fares Elbakh (394 kg, 172+222) e al venezuelano Keydomar Vallenilla Sanchez (391 kg, 177+214).

Sfida tiratissima invece nei -76 kg femminili, con la sud coreana Lee Min Ji che alla fine si è imposta per una lunghezza sulla seconda classificata e per due sulla terza. 244 kg la misura che è valsa alla 22enne asiatica la medaglia d’oro di totale, con un discreto strappo da 105 kg ed un grande slancio da 139 kg. Completano il podio iridato l’americana Martha Rogers con 243 kg (107+136) e la russa Iana Sotieva con 242 kg (112+130).

