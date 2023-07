Slittino, Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Winterberg. Dominik Fischnaller guida gli azzurri

La Coppa del Mondo 2021-2022 di slittino farà tappa a Winterberg (Germania) nel weekend del 1-2 gennaio. L’Italia, grande protagonista nella prima parte di stagione con ben sei podi conquistati, punta a iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile e sul catino tedesco vorrà lasciare il segno a poco più di un mese dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

La leggenda Armin Zoeggeler, direttore tecnico della Nazionale Italiana, ha convocato ben quindici azzurri per questo impegno. Spicca chiaramente Dominik Fischnaller, quest’anno vincitore della sprint di Sochi e terzo in classifica generale a 194 punti di distacco dal tedesco Johannes Ludwig.

In gara anche l’ambizioso Kevin Fischnaller, tre doppi (Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Ivan Nagler/Fabian Malleier). Di seguito i convocati dell’Italia per la tappa di Winterberg valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di slittino.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SLITTINO A WINTERBERG

SINGOLO MASCHILE:

Dominik Fischnaller

Kevin Fischnaller

Leon Felderer

Lukas Gufler

DOPPIO:

Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Ludwig Rieder/Patrick Rastner

Ivan Nagler/Fabian Malleier

SINGOLO FEMMINILE:

Andrea Voetter

Sandra Robatscher

Nina Zoeggeler

Verena Hofer

Marion Oberhofer

Foto: Paola Castaldi