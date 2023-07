Sci di fondo oggi, Sprint Davos 2021: orari, programma, tv, streaming, pettorali italiani in gara

Lo sci di fondo vede aprirsi la due giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2021-2022: il circuito maggiore oggi, sabato 11 dicembre, inizierà la tappa a Davos, in Svizzera. In programma le gare sprint in tecnica libera: alle ore 11.45 si terranno le qualificazioni ed alle ore 14.15 si disputeranno le finali.

Le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci di fondo di Davos, in Svizzera.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DAVOS SCI DI FONDO 2021

Sabato 11 dicembre

11.45 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile

14.15 Finali sprint tl femminile e maschile

Qualificazioni

Diretta tv su RaiSport+HD

Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Finali

Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST QUALIFICAZIONI FEMMINILI

1 FALEEVA Anastasiya U23 RUS

2STEPANOVA Veronika U23 RUS

3 KYLLOENEN Anne YC FIN

4 HALVORSEN Hannah USA

5 CARL Victoria GER

6 MALEC Vedrana CRO

7 GANZ Caterina ITA

8 KAHARA Jasmin U23 FIN

9 BROCARD Elisa ITA

10 MARCISZ Izabela U23 POL

11 BERANOVA Tereza CZE

12 PITTIN Cristina ITA

13 van der GRAAFF Laurien SUI

14 MONSORNO Nicole U23 ITA

15 JANATOVA Katerina CZE

16 VASILIEVA Lilia RUS

17 SORINA Tatiana YC RUS

18 FISCHER Lea SUI

19 SKISTAD Kristine Stavaas U23 NOR

20 HANSSON Moa U23 SWE

21 MYHRVOLD Mathilde NOR

22 KALETA Weronika U23 POL

23 LAURENT Greta ITA

24 STEINER Desiree SUI

25 FAEHNDRICH Nadine SUI

26 MACISAAC-JONES Maya CAN

27 JOENSUU Jasmi FIN

28 HOLIKOVA Zuzana U23 CZE

29 FALLA Maiken Caspersen NOR

30 PROCHAZKOVA Alena SVK

31 LAMPIC Anamarija SLO

32 BEATTY Dahria CAN

33 LYLYNPERA Katri FIN

34 SKINDER Monika U23 POL

35 BRENNAN Rosie USA

36 EIDUKA Patricija U23 LAT

37 KERN Julia USA

38 UNTERWEGER Lisa AUT

39 WENG Lotta Udnes YC NOR

40 RYDZEK Coletta GER

41 WENG Tiril Udnes NOR

42 HYNCICOVA Petra CZE

43 STUPAK Yulia RUS

44 KIRILLOVA Anastasia BLR

45 PARMAKOSKI Krista FIN

46 QUINTIN Lena FRA

47 STENSETH Ane Appelkvist NOR

48 NOVAKOVA Petra CZE

49 RIBOM Emma SWE

50 SWIRBUL Hailey USA

51 DYVIK Anna SWE

52 MEIER Alina SUI

53 NEPRYAEVA Natalia YC RUS

54 HERRMANN Nadine GER

55 DIGGINS Jessie USA

56 MATSOKINA Hristina RUS

57 HAGSTROEM Johanna SWE

58 UREVC Eva SLO

59 DAHLQVIST Maja YC SWE

60 LUNDGREN Moa SWE

61 SHALYGINA Kseniya KAZ

62 OGDEN Katharine USA

63 KAASIKU Kaidy U23 EST

64 BYKOVA Irina KAZ

65 KAASIKU Keidy U23 EST

66 HIERNICKEL Lydia SUI

67 WEBER Anja U23 SUI

68 WALCHHOFER Barbara AUT

69 KALETA Karolina U23 POL

70 KAMINSKA Valentyna YC UKR

71 WRIGHT Casey AUS

72 PALMER-LEGER Sydney U23 USA

73 KECK Lena U23 GER

74 KARALIOVA Hanna BLR

75 CHANLOUNG Karen THA

76 DAVYDZENKA Valeryia U23 BLR

77 ANTSYBOR Maryna UKR

78 OLEKH Viktoriya UKR

79 DRNDIC Maida U23 SRB

80 HADZIC Tena U23 CRO

81 YEATON Jessica AUS

82 SZKURAT Daria U23 POL

83 EVANS Zana U23 AUS

84 CVETANOVSKA Ana U23 MKD

STARTLIST QUALIFICAZIONI MASCHILI

1 JAY Renaud FRA

2 HIMMA Martin U23 EST

3 SELLER Ludek CZE

4 KALIVODA Tomas CZE

5 STAREGA Maciej POL

6 SCHELY Theo U23 FRA

7 BERGLUND Gustaf SWE

8 VORANAU Aliaksandr BLR

9 YAKIMUSHKIN Ivan RUS

10 WESTBERG Karl-Johan SWE

11 PELLEGRINO Federico ITA

12 LARKOV Andrey RUS

13 JOUVE Richard FRA

14 SCHUMACHER Gus U23 USA

15 USTIUGOV Sergey RUS

16 MANCINI Tom FRA

17 CHANAVAT Lucas FRA

18 COLOGNA Dario SUI

19 GOLBERG Paal NOR

20 KILP Marko EST

21 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

22 RITCHIE Graham CAN

23 TERENTEV Alexander U23 RUS

24 LAMPIC Janez SLO

25 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

26 FILIMONOV Denis U23 RUS

27 SCHOONMAKER James Clinton U23 USA

28 MOSER Benjamin AUT

29 VUORINEN Lauri YC FIN

30 CHAUTEMPS Arnaud FRA

31 VALNES Erik NOR

32 DE FABIANI Francesco ITA

33 RETIVYKH Gleb RUS

34 FURGER Roman SUI

35 NORTHUG Even YC NOR

36 GROND Valerio U23 SUI

37 OGDEN Ben U23 USA

38 KAESER Erwan SUI

39 BOLGER Kevin USA

40 PECHOUSEK Jan CZE

41 NOVAK Michal CZE

42 SIMENC Miha SLO

43 PERSSON Anton SWE

44 HELLWEGER Michael ITA

45 HEDIGER Jovian SUI

46 CERNY Ondrej U23 CZE

47 SKAR Sindre Bjoernestad NOR

48 SCHAAD Roman SUI

49 MOILANEN Niilo U23 FIN

50 HANNEMAN Logan USA

51 HAARALA Juuso FIN

52 CLUGNET James GBR

53 JAGER Luke U23 USA

54 MALTSEV Artem RUS

55 HAEGGSTROEM Johan SWE

56 SVENSSON Oskar SWE

57 SUHONEN Verneri FIN

58 RIEBLI Janik SUI

59 BOLSHUNOV Alexander RUS

60 YOUNG Andrew GBR

61 FAEHNDRICH Cyril U23 SUI

62 SHPUNTAU Yahor U23 BLR

63 STEINER Cedric SUI

64 KLIMIN Olzhas KAZ

65 CRV Vili U23 SLO

66 BURY Kamil POL

67 CYR Antoine CAN

68 MOCELLINI Simone ITA

69 PUEYO Jaume U23 ESP

70 BING Thomas GER

71 VERMEULEN Mika U23 AUT

72 MATOSSI Livio SUI

73 GULER Florian U23 SUI

74 VIGANTS Raimo U23 LAT

75 BELLINGHAM Phillip AUS

76 CHANLOUNG Mark THA

77 ERSSON George U23 SWE

78 VAICIULIS Modestas LTU

79 MANZONI Francesco U23 ITA

80 DEYANOV Simeon BUL

81 ALEV Alvar Johannes EST

82 KOVALYOV Vladislav KAZ

83 KRASOVSKYI Oleksii UKR

84 KORGE Kaarel Kasper EST

85 PFAEFFLI Gian Flurin SUI

86 de CAMPO Seve AUS

87 POPA Raul Mihai ROU

88 KOLL Kristjan EST

89 PEREKHODA Ruslan YC UKR

90 TICCO Giovanni U23 ITA

91 COUPAT Sabin U23 FRA

92 ERIC Strahinja U23 BIH

93 BIKSE Indulis LAT

94 PEPENE Paul Constantin ROU

95 HOGIU Petrica ROU

96 STROLIA Tautvydas LTU

97 DRAHUN Dmytro UKR

98 SEROT Titouan U23 BEL

99 DAL FARRA Franco U23 ARG

100 WALKER-BROOSE Bentley U23 AUS

101 MILOSAVLJEVIC Milos SRB

102 PESHKOV Daniel U23 BUL

103 FERNANDEZ Yonathan Jesus CHI

104 BATMUNKH Achbadrakh MGL

105 HIESTAND Steve BRA

106 VIK Lars Young U23 AUS

107 COLIC Milos U23 BIH

108 JADA Stavre MKD

109 BUKI Adam HUN

