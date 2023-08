Sci alpino, calendario gare Bormio e Lienz: orari, tv, streaming, programma 27-30 dicembre

Dopo una brevissima pausa natalizia torna la Coppa del Mondo di sci alpino con una manciata di gare imperdibili tra Lienz e Bormio. Le donne saranno impegnate sul versante austriaco per una due giorni dedicata alle discipline tecniche, mentre gli uomini faranno i conti con la Stelvio tanto amata da Dominik Paris che ospiterà tre gare veloci.

“Dommen” non conosce altri gradini del podio se non quello più alto a Bormio, località in cui annovera sei vittorie e dove ha raccolto il primo dei suoi 19 successi nel massimo circuito sciistico. A dargli filo da torcere i temibili Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde, mai capaci di trionfare su queste nevi al pari di Vincent Kriechmayr. Il pericolo più grande risponde al nome di Matthias Mayer, vincitore dell’ultima discesa libera qui disputata.

A Lienz invece tutte a caccia di Mikaela Shiffrin, regina del pendio austriaco con tre vittorie ed un terzo posto negli ultimi quattro eventi di Coppa del Mondo andati in scena nel comune tirolese. Buono il feeling delle azzurre con la Schlossberg: Brignone alzò le braccia al cielo nel 2017, Bassino si piazzò seconda l’anno seguente. Ci attendiamo un piccolo riscatto da parte di Sofia Goggia in gigante, disciplina che ha Courchevel non le ha regalato punti nonostante il doppio appuntamento.

IL PROGRAMMA DI BORMIO E LIENZ

Lunedì 27 dicembre

Seconda prova cronometrata discesa Bormio (ore 11.30)

Martedì 28 dicembre

Prima manche gigante femminile Lienz (ore 10.00)

Discesa maschile Bormio (ore 11.30)

Seconda manche gigante femminile Lienz (ore 13.00)

Mercoledì 29 dicembre

Prima manche slalom femminile Lienz (ore 10.00)

SuperG maschile Bormio (ore 11.30)

Seconda manche slalom femminile Lienz (ore 13.00)

Giovedì 30 dicembre

SuperG maschile Bormio (ore 11.30)

DOVE VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: SkyGo, Discovery+, Eurosport Player, Rai Play, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse