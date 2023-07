Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla 2021: programma, orari, tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2021-2022 si trasferisce nel weekend in Polonia e per la precisione a Wisla per la terza tappa della stagione. Prosegue la corsa alla Sfera di Cristallo sul Large Hill HS134 slesiano, con in programma una competizione individuale (domenica) oltre ad una gara a squadre (sabato).

Karl Geiger è pettorale giallo e vuole allungare ulteriormente in classifica generale sui suoi diretti inseguitori Anze Lanisek e Markus Eisenbichler, senza dimenticare due possibili grandi protagonisti dell’inverno come Halvor Egner Granerud (reduce però da due mancate qualificazioni a Ruka) e Ryoyu Kobayashi (costretto a saltare gara-2 in Finlandia per un tampone positivo).

Le qualificazioni ed entrambe le competizioni previste questo fine settimana a Wisla verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Eurosport Player e discovery+.

Di seguito il calendario completo della terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di salto con gli sci maschile, in programma a Wisla:

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI WISLA 2021:

VENERDÌ 3 DICEMBRE

ore 18.00 Qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e discovery+)

SABATO 4 DICEMBRE

ore 16.30 Gara a squadre (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e discovery+)

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 16.00 Gara individuale (diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e discovery+)

Foto: Lapresse