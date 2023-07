Rugby, TOP 10 2021-2022: rinviato per neve l’anticipo tra Lyons e Petrarca

Restano tre le gare in calendario per la prima giornata del girone di ritorno del TOP10 2021-2022 di rugby: l’anticipo in programma questa sera tra Lyons e Petrarca è stato rinviato a data da destinarsi a causa della neve caduta copiosa su Piacenza nelle ore precedenti la gara.

Questa la nota stampa della FIR: “La Federazione Italiana Rugby informa che, considerato il perdurare delle avverse condizioni meteo nell’area di interesse, è stato rinviato alla prima data utile il match tra Sitav Rugby Lyons e Petrarca Rugby, anticipo della decima giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 originariamente programmato alle 20.30 di venerdì 10 dicembre con diretta su Rai Sport“.

PROGRAMMA E CLASSIFICA

Peroni TOP10 – X giornata

11.12.21 – ore 14.30

Valorugby Emilia v S.S. Lazio Rugby 1927

11.12.21 – ore 15

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 1975

Rinviate

Fiamme Oro Rugby v Rugby Transvecta Calvisano

Sitav Rugby Lyons v Petrarca Rugby

Classifica

Petrarca Rugby* 42; Valorugby Emilia* 32; Rugby Transvecta Calvisano* 25; HBS Colorno, FEMI-CZ Rovigo** e Sitav Rugby Lyons* 21; Fiamme Oro Rugby*** 16; Rugby Viadana 1970* 14; Mogliano Rugby 1969** 10; Lazio Rugby 1927 4.

* = una partita in meno; ** = due partite in meno; *** = tre partite in meno.

