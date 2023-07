Pentathlon, a Matteo Cicinelli ed Elena Micheli le simulazioni di gara col nuovo format olimpico

Il 2021 della Nazionale italiana di pentathlon moderno si è concluso con una simulazione di gara, tenutasi a Montelibretti, col nuovo format olimpico, che verrà applicato alle principali manifestazioni dal 2022 in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti gli atleti hanno potuto provare per la prima volta in Italia il nuovo format olimpico, dopo che alcuni di loro avevano partecipato ai due test sperimentali tenutisi nei mesi scorsi a Budapest, in Ungheria.

Il nuovo format prevede che le prove di equitazione, nuoto, scherma e laser run si svolgano tutte in 90 minuti complessivi. I primi appuntamenti internazionali con il nuovo format saranno il Meeting Internazionale di Budapest e la prima tappa della Coppa del Mondo de Il Cairo, entrambi in programma a marzo.

Così il DT Andrea Valentini al sito della FIPM: “Oltre ai tempi e alle prestazioni, la collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del Coni e lo IUSM ci ha consentito di raccogliere tantissimi dati ed informazioni utili. È andata bene sotto tutti i punti e possiamo dirci già pronti ad affrontare le prime gare ufficiali“.

SIMULAZIONE GARA NUOVO FORMAT OLIMPICO PENTATHLON MODERNO

GARA MASCHILE

Semifinale A

1 CICINELLI Matteo 1507 qualificato

2 ALESSANDRO Federico 1419 qualificato

3 PARISI Giuseppe Mattia 1388 qualificato

4 GIOIA Luca 1381

5 PODDIGHE Fabio 1375

6 TROMBONI Emanuele 1368

7 LANDI Matteo 1358

8 BOVENZI Matteo 1355

9 CUTINI CALISTI Daniele 1346

Semifinale B

1 COLASANTI Alessandro 1502 qualificato

2 MICHELI Roberto 1472 qualificato

3 MICHELI Giorgio 1452 qualificato

4 COLASANTI Daniele 1448 qualificato

5 FREZZA Stefano 1445 qualificato

6 GRASSELLI Valerio 1437

7 CAPUANO Simone 1364

8 MONTECCHIA Diego 1339

9 VENTURA Matteo 1274

Finale A

1 CICINELLI Matteo 1518

2 MICHELI Roberto 1496

3 COLASANTI Alessandro 1489

4 ALESSANDRO Federico 1475

5 PARISI Giuseppe Mattia 1459

6 COLASANTI Daniele 1434

7 MICHELI Giorgio 1422

8 FREZZA Stefano 1401

Finale B

1 GRASSELLI Valerio 1129

2 GIOIA Luca 1099

3 BOVENZI Matteo 1093

4 TROMBONI Emanuele 1091

5 CUTINI CALISTI Daniele 1086

6 LANDI Matteo 1061

7 CAPUANO Simone 1050

8 MONTECCHIA Diego 1043

9 VENTURA Matteo 982

GARA FEMMINILE

Semifinale A

1 MICHELI Elena 1345 qualificata

2 TOGNETTI Aurora 1321 qualificata

3 MERCURI Maria Beatrice 1313 qualificata

4 MARCHETTI Alessia 1177

5 PETRICCA Agnese 962

6 FORTI Sara 936

Semifinale B

1 TOGNETTI Francesca 1305 qualificata

2 LOPEZ Maria Lea 1297 qualificata

3 RINAUDO Alice 1288 qualificata

4 SALA Elisa 1280

5 MONTECCHIA Ludovica 1247

6 TORALDO Margherita 889

7 SOTERO Alice (*) 785 (*) fuori classifica

8 TOCCHI Gloria (*) 276 (*) fuori classifica

9 FREZZA Alessandra (*) 273 (*) fuori classifica

Finale A

1 MICHELI Elena 1397

2 RINAUDO Alice 1335

3 TOGNETTI Francesca 1322

4 TOGNETTI Aurora 1320

5 LOPEZ Maria Lea 1311

6 MERCURI Maria Beatrice 1301

7 SOTERO Alice (*) 788 (*) fuori classifica

8 FREZZA Alessandra (*) 273 (*) fuori classifica

Finale B

1 MONTECCHIA Ludovica 983

2 PETRICCA Agnese 980

3 SALA Elisa 967

4 FORTI Sara 943

5 MARCHETTI Alessia 930

6 TORALDO Margherita 859

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous