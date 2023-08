LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2021 in DIRETTA: E’ tripudio per Ryoyu Kobayashi! Granerud e Johansson sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.20: Avvio con grande spettacolo per la Tournèe dei 4 Trampolini. L’appuntamento per la seconda gara è per l’1 gennaio a Garmisch Partenkichen. Grazie per averci seguito e buona serata

18.19: A completare la top ten Lindvik, Geiger, Kos, Eisenbichler, Huber, Leyhe, Deschwanden

18.17: E’ stato un grande spettacolo! Ryoyu Kobayashi conquista la sua terza vittoria a Oberstdorf e si mette in testa alla classifica della Tournèe! Secondo posto per il norvegese Granerud, terzo per il norvegese Johansson. Podio nobile sul trampolino più bello!

18.15: Vento alle spalle, si deve superare Johansson che arriva a 131 metri, è terzo, sul podio con 298.6. E’ TERZO TRIONFO A OBERSTDORF PER RYOYU KOBAYASHI

18.14: Molto alto Granerud che crolla nel finale ma arriva comunque a 133 metri, punteggio di 299.2 e secondo posto provvisorio. Ora Johansson

18.13: Non benissimo il tedesco Geiger! Si ferma a 131 metri con un vento non molto favorevole. E’ terzo con 295.9 punti, non riuscirà a ripetere la vittoria dello scorso anno. Ora Granerud che risale a stanga 18

18.10: Abbassata a 16 la stanga, VOLA ANCHE LINDVIIIIIIIIIIK!!! Arriva a 137.5 metri e va al secondo posto con 296.3. Gli 8 punti sono solo nella parte stilistica. Ora Geiger

18.09: IL CONCORDEEEEEEE!!! KOBAYASHI VOLAAAAAAA!!! 141 metri e primo posto in classifica per Ryoyu che mette anche il telemark! Va al comando con 302 punti e adesso non sarà facile batterlo. Ora Lindvik

18.08: CHE VOLO DI KOS!!! Lo sloveno balza al comando della classifica, anche se non ha messo il telemark. Misura di 139.5 e punteggio di 289.5. Ora R. Kobayashi con stanga più bassa

18.07: Aggressivo l’austriaco Huber, anche efficace. Misura di 126.5 metri, punteggio di 269 e secondo posto provvisorio. Ora Kos

18.06: Non un salto all’altezza della prima serie per lo svizzero Deschwanden che arriva a 122.5 metri, punteggio di 262.6 che significa terzo posto e top 10

18.05: Buon salto di Leyhe che arriva a 125 metri e si inserisce al secondo posto con il punteggio di 266.8. Ora Deschwanden

18.03: Grande salto del tedesco Eisenbichler che vola a 132.5 metri e va in testa con un punteggio di 281.1. 20 punti di vantaggio. Ora Leyhe

18.02: Dopo i primi 20 salti davanti ci sono J. Kobayashi, Kraft, Ammann

18.01: Pessimo salto dello sloveno Peter Prevc che arriva a 118 metri per un totale di 249.8 punti

18.00: Va al comando il giapponese J. Kobayashi che con un salto di 124.5 raggiunge un punteggio di 261.2. Ora P. Prevc

17.59: Malissimo il tedesco Paschke che si ferma a quota 110, per un punteggio di 233.8, è solo 14mo. Ora J. Kobayashi

17.58: Il russo Klimov è quarto con un salto di 123 metri per un punteggio di 256.6. Ora Paschke

17.57: Si inserisce al terzo posto lo svizzero Peier, alle spalle del compagno con un salto da 125.0 metri, punteggio di 256.8. Ora Klimov

17.56: Non sbaglia lo svizzero Ammann che arriva a 125 metri per un totale di 258.4 punti, secondo posto. Ora Peier

17.55: L’austriaco Kraft va al comando con un salto da 1265. che significa 260.1 punti. Primo posto. Ora Ammann

17.54: Anche l’austriaco Tschofenig deve limitare i danni. Arriva con vento sfavorevole a 120 metri per un totale di 246.2. Ora Kraft

17.52: Momentaccio per chi salta ora. Il canadese Boyd-Clowes si ferma a 234 punti ed è ottavo,. Ora Tschofenig

17.51: Brutto salto per C. Prevc che si ferma a 110.5 metri. Punteggio di 230.7, ottavo posto. Ora Boyd-Clowes

17.50: Dopo i primi dieci salti, questa la classifica: Y. Sato, Hoerl, Tande. ora C. Prevc

17.49: Non bene l’austriaco Aschenwald che paga uno stacco non ideale, si ferma a 116 metri e chiude quinto con 244.7

17.48: Buona salto del giapponese Y. Sato che arriva a 123.5 metri con un vento meno sfavorevole rispetto a chi lo ha preceduto ma va in testa con 252.8. Ora Aschenwald

17.47: Buon galleggiamento dell’austriaco Hoerl che riesce ad allungare nel finale il salto, atterrando a 121.5 metri, è primo con 252.4 punti. Ora Y. Sato

17.45: Buon salto del giapponese Nakamura che, in condizioni complicate, arriva a 119 metri per un punteggio totale di 248.1, secondo

17.44: Buon salto per il norvegese Tande con vento alle spalle. Misura di 121 metri, priumo posto con 251 punti. Ora Nakamura

17.43: Non granchè il salto del turco Ipcioglu che si deve accontentare di 109 metri per un totale di 224.7, è quarto. Ora Tande

17.42: Problemi nella seconda fase del salto per il polacco Kubacki che si ferma a 113.5 metri, punteggio di 227.8 punti, è terzo. La Polonia era tutta qui nella seconda serie. Ora Ipcioglu

17.41: Ancora non bene lo sloveno Lanisek che si tira fuori dalla battaglia per la Tournèe con un salto da 121.5, totale di 241.3, primo. ora Kubacki

17.40: Discreto salto del russo Trofimov, ripescato per la squalifica di Freund. Il russo arriva a 123.5 metri per un totale di 234.1, primo posto. Ora Lanisek

17.39. Ancora un brutto salto del norvegese Forfang che arriva a quota 121 metri per un totale di 224.4

17.39: Forfang salta da stanga 19

17.32: Tra qualche minuto al via la seconda serie con i migliori 30 che salteranno in ordine inverso

17.20: A seguire J. Kobayashi, Prevc, Paschke, Klimov, Ammann, Peier, Tschofenig, Kraft, Boyd-Clowes, C. Prevc, Aschenwald, Y. Sato, Nakamura, Hoerl, Tande, Ipcioglu, Kubacki, Lanisek, Trofimov, Forfang

17.19: Johansson è al primo posto con 152.2 punti, secondo Granerud con 147.6 punti, terzo Geiger con 145.7, quarto Lindvik con 144.7, quinto R. Kobayashi con 143.6, poi a seguire Kos, Huber, Deschwanden, Leyhe, Eisenbichler. Bresadola chiude al 48mo posto

17.18: Non un salto eccezionale di R. Kobayashi che, con vento alle spalle, arriva a 128.5 metri ed è quinto con 143.6. Dovrà rimontare nella seconda manche

17.17: Ito trova un discreto salto. Il giapponese arriva a 120 metri ma difficilmente vincerà il derby con 123.4 punti. Ora R. Kobayashi

17.16: Tiene quota alla grande nel finale il tedesco Geiger che arriva a 131.5 metri e si inserisce al terzo posto con 145.7 punti

17.16: Discreto salto del ceco Polasek che arriva a 113.5 per un punteggio di 107.3. Ora Geiger

17.14: CHE SALTO DI GRANERUD! 132 metri e punteggio di 147.6 che significa passaggio del turno e secondo posto provvisorio. Il norvegese c’è

17.14: Il russo Mankov si ferma a 111.5 metri, punteggio di 103.7. Ora Granerud

17.12: Mezzo disastro per il norvegese Forfang che supera il turno ma sarà ultimo. 110.5 metri, punteggio di 105.9. SQUALIFICATO FREUND! Trofimov ne approfitta

17.11: Il bulgaro Zografski con vento alle spalle si ferma a 102.5 metri per un punteggio di 90.2

17.10: Non un gran salto dello svizzero Peier che passa il turno ma nulla più: 121.5 metri, punteggio di 127.9

17.09: 121 metri e 123.8 punti per il polacco Wasek. Ora Peier

17.08: Discreto il salto del tedesco Eisenbichler con condizioni favorevoli. Arriva a 129.5, punteggio di 133.8, passaggio del turno e sesto posto. Boyd-Clowes entra nei ripescati

17.07: Bene il canadese Boyd-Clowes: 126.5 metri e punteggio di 127.7. Ora Eisenbichler

17.06: Perde quota nel finale l’austriaco Kraft: 126.5 metri, sconfitta nello scontro diretto, 127.8 punti e possibile ripescaggio

17.05: Lo svizzero Deschwanden aggressivo, qualche sbavatura, vento favorevole e 129 metri per un punteggio di 136.3. Ottimo! Ora Kraft

17.04: Non un gran salto per l’austriaco Hoerl che si ferma a 121 metri, passa il turno con un punteggio di 123.6 ma è lontanissimo dai primi

17.03: Il giapponese K. Sato con vento alle spalle arriva solo a 109.5 metri per un punteggio di 104.7

17.02: Buon salto del tedesco Freund che raggiunge 124.5 metri per un punteggio di 134.7 che significa quinto posto

17.02: Il russo Trofimov si ferma a quota 115.5, punteggio di 109.6. Ora Freund

17.01: Il norvegese Tande supera il turno ma non trova un grande salto: 121.5 mentrei per un totale di 122.6 punti, lontano dai primi

17.00: Lo sloveno Jelar raggiunge quota 121 per un punteggio di 119.2. Ora Tande

16.57: Ottimo il salto dell’austriaco Huber in condizioni ottimali di vento: 129 metri e quarto posto con 137.3. Ovviamente turno superato per l’austriaco

16.57: Discreto salto del finlandese Aalto con vento non decisivo: 116.5 metri e punteggio di 108.6. Ora Huber

16.56: Buona salto dell’austriaco Tschofenig che arriva a 122 metri e con 127.8 supera il turno ed è decimo

16.55: Il finlandese Kytosaho arriva solo a 113 metri per un punteggio di 109.3. Ora Tschofenig

16.54: 118 metri con vento forte alle spalle per il polacco Wolny che arriva a 124 punti e può sperare nel ripescaggio. Avanti Leyhe

16.53: Buon salto per il tedesco Leyhe che arriva a 124.5 metri per un punteggio di 134 che significa quinto posto

16.52: Non bene anche Cene Prevc: lo sloveno arriva a 122 metri per un punteggio di 127.2 punti. Eliminato Kamil Stoch

16.51: Male il detentore del trofeo, il polacco Stoch che arriva a 118 metri per un punteggio di 114

16.50: Mezzo disastro dello sloveno Lanisek che si ferma a 116 metri per un punteggio di 115. Passa il turno ma la gara è compromessa

16.49: L’estone Aigro si ferma a quota 112 metri con il punteggio di 109.7. Ora Lanisek

16.48: Sfrutta la situazione di vento favorevole il norvegese Lindvik che atterra a 129.5 e con 144.7 punti si inserisce al secondo posto

16.47: Non bene il norvegese Villumastad che arriva a 117 metri per un punteggio di 119.1

16.46: Il tedesco Paschke accede alla seconda serie ed è quinto in classifica grazie ad un salto da 123 metri per un punteggio di 131.2

16.45: 121 metri e 126.4 punti per l’austriaco Aschenwald. Ora Paschke

16.45: Grande salto dello sloveno Peter Prevc che arriva a quota 128 e si inserisce in seconda piazza con 133.7, turno superato

16.44: L’austriaco Wolgenannt arriva a 121.5 metri per un punteggio di 122.1

16.43: Primi punti in coppa del mondo per la Turchia perchè il russo Sadreev si ferma a 116.5 metri per un punteggio di 115.1 ed è eliminato

16.42: Buon salto del turco Ipcioglu che arriva a 120 metri per un punteggio di 121.5

16.41: Salto solo discreto del tedesco del tedesco Schmid che arriva a 118.5 metri per un punteggio di 124.6 e a passare il turno è Sato

16.40: Il giapponese Sato trova vento alle spalle, arriva a 117 metri per un punteggio di 124.8. Ora Schmid

16.39: Ottimo salto dello sloveno Kos che passa il turno con 126.5 metri e un punteggio di 143.1, secondo posto assoluto

16.38: Il veterano svizzero Ammann arriva a 123 metri per un punteggio di 127.9

16.37: Situazione di vento favorevole per il norvegese Johansson che ne approfitta e raggiunge 135.5 metri per un totale di 152.2 che significa passaggio del turno e primo posto provvisorio

16.36: Ottimo salto di J. Kobayashi che con meno vento arriva a 127 metri per un punteggio di 133.7. Ora Johansson

16.34: Forza l’uscita dal dente l’austriaco Fettner che arriva a quota 114.5 per un punteggio di 115.2. Kubacki va avanti

16.34: Il polacco Kubacki arriva a 115.5 metri per un punteggio di 116.3. Ora Fettner

16.33: Tanto vento alle spalle per il polacco Zyla che raggiunge 114 metri per un punteggio di 116.5, passa Klimov

16.32: Il russo Klimov raggiunge 122 metri, punteggio di 128.6

16.31: Non bene l’azzurro Bresadola, che soffre il vento alle spalle: 111 metri e punteggio di 102.1 per l’italiano

16.30: Per Nakamura un salto da 121.5 metri per un punteggio di 123.6

16.30: Si parte da stanga 19. Subito Nakamura contro Bresadola

16.29: Piove a Oberstdorf. Acquazzone sul trampolino tedesco, temperature alte in questi giorni e situazione ambientale tutt’altro che ideale

16.28: C’è anche un po’ di Italia a Oberstdorf con Giovanni Bresadola, che si è ben comportato oggi ottenendo un notevole 25° posto in qualificazione e guadagnandosi un accoppiamento non impossibile contro il giapponese Naoki Nakamura.

16.26: Kamil Stoch, vincitore di tre delle ultime cinque Tournée (2016-17, 2017-18 e 2020-21), l’unico polacco davvero competitivo in questo primo scorcio di inverno. L’impressione è che gli manchi davvero poco per poter dare fastidio a chiunque. Attenzione a lui, perché sta saltando bene e nei momenti di massima forma è in grado di realizzare performance sopraffine.

16.24: In seconda fila si pongono tre uomini: il norvegese Halvor Egner Granerud, dominatore della passata stagione, a cacciua di riscatto dopo le deludenti prestazioni nella Tournèe un anno fa, l’austriaco Stefan Kraft, nella cui bacheca c’è già una Tournée (quella del 2014-15), che ha iniziato bene la sua stagione. Dovesse partire bene a Oberstdorf e passare indenne la bestia nera di Garmisch-Partenkirchen, poi sarebbe difficile da battere.

16.22: Questi gli accoppiamenti del ko system di Oberstdorf:

1-50 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Daiki Ito (Giappone)

2-49 Karl Geiger (Germania)-Viktor Polasek (Repubblica Ceca)

3-48 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Ilya Mankov (Russia)

4-47 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

5-46 Killian Peier (Svizzera)-Pawel Wasek (Polonia)

6-45 Markus Eisenbichler (Germania)-Mackenzie Boyd-Clowes (Canada)

7-44 Stefan Kraft (Austria)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

8-43 Jan Hoerl (Austria)-Keiichi Sato (Giappone)

9-42 Severin Freund (Germania)-Roman Trofimov (Russia)

10-41 Daniel Andre Tande (Norvegia)-Ziga Jelar (Slovenia)

11-40 Daniel Huber (Austria)-Antti Aalto (Finlandia)

12-39 Daniel Tschofenig (Austria)-Niko Kytosaho (Finlandia)

13-38 Jakub Wolny (Polonia)-Stephan Leyhe (Germania)

14-37 Cene Prevc (Slovenia)-Kamil Stoch (Polonia)

15-36 Anze Lanisek (Slovenia)-Artti Aigro (Estonia)

16-35 Marius Lindvik (Norvegia)-Fredrik Villumstad (Norvegia)

17-34 Pius Paschke (Germania)-Philipp Aschenwald (Austria)

18-33 Peter Prevc (Slovenia)-Ulrich Wohlgenannt (Austria)

19-32 Daniil Sadreev (Russia)-Fatih Ipcioglu (Turchia)

20-31 Constantin Schmid (Germania)-Yukiya Sato (Giappone)

21-30 Lovro Kos (Slovenia)-Simon Ammann (Svizzera)

22-29 Robert Johansson (Norvegia)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

23-28 Manuel Fettner (Austria)-Dawid Kubacki (Polonia)

24-27 Piotr Zyla (Polonia)-Evgeniy Klimov (Russia)

25-26 Giovanni Bresadola (Italia)-Naoki Nakamura (Giappone)

16.19: La principale alternativa all’asiatico è rappresentata da Karl Geiger, che vinse a Oberstdorf un anno fa, solo leggermente inferiore al Concorde di Hachimantai, ma dotato di una solidità granitica, che lo ha condotto in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo.

16.17: Il favorito principale di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’Europa centrale, che anche quest’anno per la seconda edizione consecutiva, si disputa a porte chiuse, senza pubblico, è il giapponese Ryoyu Kobayashi, trionfatore dell’edizione 2018-19, vincitore della qualificazione di ieri, che ha dimostrato nel primo scorcio di stagione di essere il più forte nonostante la disavventura finlandese con il Covid, vincendo tre tappe.

16.13: Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

16.10: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2021/2022 in programma a Oberstdorf, in Germania

