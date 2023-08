LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: gara cancellata, alte temperature e neve impraticabile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.58 La nostra DIRETTA LIVE si chiude quindi così. Rimanete sul nostro sito per aggiornamenti su possibili soluzioni e ricollocazioni in calendario. Un caro saluto e buona giornata a tutti.

10.57 Resta quindi da capire quando e dove verrà recuperato questo supergigante che era stato già programmato come recupero della gara che si doveva disputare a Lake Louise. Si chiude quindi con un po’ di amarezza questa tre giorni di Bormio.

10.55 Buongiorno amici di OA Sport. Purtroppo il SuperG di questa mattina è stato cancellato a causa di condizioni non praticabili della neve e delle alte temperature. L’ispezione della pista era stata rinviata, ma a circa 40 minuti dalla partenza della gara si è presa la decisione definitiva. La neve scesa questa notte su Bormio è stata troppo abbondante per garantire lo svolgersi della prova.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Bormio, recupero della prova di Lake Louise, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022.

Dominik Paris, dopo una discesa sontuosa l’altro ieri, non si è saputo ripetere nel supergigante di ieri, nel quale ha raccolto una misera 24° posizione. L’altoatesino dovrà ritrovare la sciata e l’aggressività del primo giorno per togliersi un’altra soddisfazione. L’azzurro partirà con il pettorale numero 18. Pettorale 14 per Mattia Casse che ha mostrato ottime cose ieri, entrando fra i primi dieci. Con il 30 scatterà invece Christof Innerhofer, apparso in ripresa dopo una discesa da dimenticare.

Fra i big i due favoriti principali sembrano Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt. Il norvegese viene da tre successi consecutivi in supergigante ed ha trionfato ieri con una prova che ha rasentato la perfezione. L’elvetico in questa specialità è sempre nei dintorni del podio e delle posizioni di vertice e vorrà blindare la prima posizione della classifica generale di Coppa del Mondo. Occhio anche alla coppia austriaca Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, sempre pericolosissimi in velocità. Poi ci potrebbero essere delle sorprese come lo è stata ieri Raphael Haaser con pettorali più alti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Bormio, recupero della prova di Lake Louise, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Alle 11.30 comincia la gara, noi ci collegheremo con una mezz’oretta di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

