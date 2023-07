LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il Campione del Mondo sfrutta un grave errore dello sfidante e vola sul 5-3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi

17:40 Questa la sequenza di rimanenti partite: martedì 7, mercoledì 8, venerdì 10, sabato 11, domenica 12, martedì 14. Ma quest’ultima, allo stato attuale delle cose, non servirebbe, nel senso che se finisse 7.5-5.5 non sussisterebbe la necessità di giocare la 14a partita.

17:38 A questo punto sarà un giorno di riposo durissimo per Nepomniachtchi, che nelle ultime sei sarà costretto a vincerne due per poter avere ancora speranze di vincere il match. Ma Carlsen non ne ha ancora perso uno e, soprattutto, una volta andato in vantaggio di due punti non ha mai concesso il rientro.

17:37 Seconda vittoria, decisa sostanzialmente dal gravissimo errore alla ventunesima mossa di Nepomniachtchi che ha messo fine alle sue speranze praticamente all’istante.

17:36 MAGNUS CARLSEN SI PORTA SUL 5-3 NEL MATCH

17:35 44. d5 g4 35. hxg4 h3 46. Df3 IL NERO ABBANDONA.

17:32 Sono queste delle situazioni che capitano spesso negli scacchi: uno dei due giocatori ha posizione persa, irrimediabilmente, ma continua a giocare fin quasi allo scacco matto, allorché abbandona.

17:30 Si allontana di nuovo Nepomniachtchi mentre si superano le 4 ore.

17:28 42… De3+ 43. Rh1 g5. Sostanzialmente è la forza della disperazione.

17:25 42. Dd1.

17:22 Adesso il supermotore Sesse in due continuazioni indica un matto in 37 e uno in 43 per il Bianco, l’uno con Dd1 e l’altro con b4.

17:21 41. Dd3+ g6.

17:18 Un po’ particolare questo momento in cui Carlsen si sta prendendo del tempo per riflettere, in posizione fondamentalmente vinta.

17:15 Carlsen alla scacchiera, si è rimesso la giacca dopo un po’ di tempo.

17:12 Per rendere l’idea della situazione, nella sostanza Carlsen dovrebbe farsi portar via la Donna per perdere, o fare qualche assurdo errore simile per gettare quantomeno mezzo punto.

17:10 Per quel che può contare, si è attivata l’ora in più per entrambi.

17:09 39… Df4+ 40. Rg1 Rh7.

17:08 39. Dc3. Sostiene entrambi i pedoni in questo modo.

17:08 38… Df2.

17:07 38. Dd3.

17:05 Otto minuti per tre mosse per Carlsen, 18’55” per Nepomniachtchi, ma non è più il tempo la variabile principale. O almeno, non quello dell’orologio alla scacchiera.

17:04 Un altro scacco in e8 e Carlsen potrà far avanzare il pedone d. Certo, può anche farlo con il b, ormai è più che altro la classica questione di poco.

17:03 37. De4+ Rg8.

17:02 36. De5 Db2.

17:02 Pochi minuti ormai alla seconda vittoria in questo match per il Campionato del Mondo da parte di Magnus Carlsen.

17:01 35… Df2.

16:59 33.. Dxa2 34. De8+ Rh7 35. Dxb5. Adesso Carlsen fa incetta di pedoni.

16:57 Carlsen si è allontanato dalla scacchiera, 22 minuti ancora per Nepomniachtchi prima della quarantesima. Ammesso che arrivi, in questo stato delle cose.

16:55 33. b3 è stata giocata.

16:53 Tredici minuti per sette mosse sull’orologio di Carlsen, ma in questo caso non c’è praticamente possibilità che possa divorarsi un simile vantaggio in tale situazione.

16:51 32. De4+ Rg8. Due pedoni in più per Carlsen e fin troppa iniziativa, mentre la Donna nera è ad ora totalmente avulsa dal gioco.

16:50 31. Rh7.

16:49 30… Dxf2 31. Dxe6+.

16:49 29… De1+ 30. Rh2.

16:48 Prova alla disperata Nepo, 28… Da5 per tentare lo scacco in e1. Subito arriva 29. Dxc6.

16:46 28. Dc5. Sceglie le maniere forti il campione. Che è anche nel suo elemento, i finali. Già è complicato batterlo normalmente, e per di più nei finali l’abbiamo visto due giorni fa cosa è in grado di trasformare.

16:45 Ora l’unico problema di Carlsen è di fare attenzione alle prossime scelte, può alternativamente continuare a dare fastidio alla struttura pedonale (completamente distrutta) del Nero oppure cominciare ad avanzare con la coppia di pedoni a e b.

16:44 27. Txe6 fxe6. Serie di cambi che favoriscono nettamente il Bianco. La Donna di Carlsen è totalmente attiva. Quella di Nepomniachtchi no. E c’è il pedone in più.

16:43 25… Ae6 26. Axe6 Txe6.

16:41 Nepomniachtchi torna con una faccia che è tutta un programma.

16:39 Nepomniachtchi ancora non ricompare alla scacchiera, probabilmente per non far vedere il suo stato mentale a Carlsen (che però è facile pensare che se lo immagini benissimo).

16:36 25. Te4 è stata giocata. La più forte nella situazione, con 21’15” sull’orologio. Probabilmente Carlsen ha calcolato non già le prime 2-3 mosse, ma l’intero prosieguo per diverse più in là.

16:34 24 minuti sull’orologio per le prossime 15 mosse per Carlsen, che è nella prima vera grande situazione di vantaggio nel pieno della partita, a differenza della sesta dove quel vantaggio se l’è procurato in un finale al limite del clamoroso.

16:32 Il Campione del Mondo, ad ogni modo, continua a riflettere sulla situazione presente alla scacchiera. Probabilmente sta verificando cosa fare con la Torre in e1.

16:29 Tecnicamente Carlsen è sotto la mezz’ora per arrivare alla quarantesima, ma la netta sensazione è che nemmeno ci si arrivi a quel punto. Nepomniachtchi appare destinato ad abbandonare prima, con la situazione di totale passività e materiale in meno presente sulla scaccchiera.

16:26 24… Td6. Anche questa è decisamente inadatta alla situazione, ma qui ora c’entra molto più la psicologia che altro. Nepomniachtchi sembra semplicemente crollato in pochissimo tempo sotto il peso della situazione che si è venuta a creare.

16:24 24. Ab3. Perfettamente esatta nella circostanza.

16:23 Adesso Carlsen ha tutto il tempo di togliere l’Alfiere dalle grinfie del pedone b, mantenendo contemporaneamente la pressione sul pedone f che è difeso solo dalla copertura dell’Alfiere nero.

16:22 23… Dd8 è stata giocata.

16:20 Molto in breve: non solo c’è il pedone in più per il Bianco, ma c’è anche un’iniziativa molto forte, dovuta anche all’ottimo posizionamento dei pezzi.

16:18 L’errore del russo è stato doppiamente grave perché avrebbe potuto anche forzare Carlsen verso una situazione magari leggermente superiore, ma con problemi di tempo verso la quarantesima. Adesso è lo sfidante a trovarsi in situazione, se non disperata, quantomeno estremamente critica. E ha 40 minuti per arrivare alla quarantesima a sua volta.

16:17 Nepomniachtchi di nuovo a pensare davanti allo schermo della saletta adiacente.

16:15 La faccia dice tutto.

16:13 23. Dxa7. Ovvia. E adesso arriva il guadagno di un Pedone, la situazione sta rischiando di scivolare dritta verso un 5-3 per Carlsen che sarebbe pesantissimo a questo punto.

16:12 22… Rg8 Nepomniachtchi torna indietro con il Re, e così facendo di certo non migliora la propria posizione.

16:10 Nonostante tocchi a lui, probabilmente Nepomniachtchi adesso sta riflettendo nella saletta adiacente. Carlsen, invece, è alla scacchiera.

16:07 Ancor più della sesta partita, è questa la situazione più critica in assoluto del match per Nepomniachtchi. Dd6 è l’unica che non sembra perdere immediatamente, ma il Nero qui non può evitare di perdere un pedone, oltre a essere in posizione inferiore.

16:05 Judit Polgar: “Sei sicuro che Magnus vincerà?” Giri: “No. Le sue chance vanno dal 51% al 97%, qualcosa del genere”.

16:03 E 22. Da3+ è! Situazione ora davvero importante per il Bianco, che ha in mano una situazione favorevole.

16:03 Carlsen sta cercando probabilmente di capire la situazione, 35 minuti sull’orologio per lui.

16:02 Ecco la situazione.

16:00 Potrebbe essere dietro l’angolo la svolta per il Campionato del Mondo…

15:58 Totalmente incomprensibile. Anche se adesso Carlsen la deve comunque trovare 22. Da3+ con impossibilità, all’atto pratico, per il Nero di catturare l’Alfiere bianco.

15:56 21… b5? Ma cos’ha fatto Nepo?

15:53 Appare sulla scacchiera un cambio di pedoni: 20… dxc4 21. Axc4.

15:52 Uno dei vizi preferiti di Nepomniachtchi mentre riflette: girarsi il pedone catturato nella mano.

15:49 E a proposito di pensieri, sta per arrivare l’ora ancora rimanente a disposizione dello sfidante. 40’40” invece per il Campione del Mondo con le mosse dalla 21 alla 40.

15:46 I pensieri di Nepomniachtchi.

15:43 Molto a doppio taglio ora la situazione. Il Bianco sembra aver un po’ fermato il proprio attacco, ma non è al 100% chiaro quale sia la continuazione ideale per il Nero.

15:40 Questa era la mossa che veniva data come un fattore di vantaggio un’ora e mezza fa, nel momento in cui Carlsen ha riflettuto per 40 minuti. Adesso, però, sulla scacchiera le cose sono cambiate di molto.

15:38 Prova la spinta di rottura Carlsen, 20. c4.

15:36 Quasi rabbiosa la mossa del russo, 19… h4 e sta cercando di tenere in piedi contemporaneamente due obiettivi, quello di difendere e quello di tenersi un vantaggio sul tempo da portare fino alle vicinanze della quarantesima (Carlsen ha 41 minuti, Nepomniachtchi un’ora e 12).

15:35 Adesso Nepomniachtchi può bloccare, o con h4 diretta o con la manovra g5-h4, l’ala di Re.

15:33 19. h3. Strana, lenta.

15:30 18… Ad7 compare sulla scacchiera, la risposta più adeguata perché toglie l’Alfiere da una posizione pericolosa e al contempo impedisce la calata in e8 con la conseguenza più disastrosa possibile.

15:30 18. De3 è stata giocata.

15:29 L’unica cosa che ha al momento a favore Nepomniachtchi è il tempo, quasi mezz’ora di vantaggio (45′ per Carlsen un’ora e 17 per lui).

15:26 Le due scelte più importanti suonano anche come due tra le più naturali: la Donna bianca può tornare in g3 e controllare la diagonale h2-b8 oppure ci può essere la spinta di pedone in h4. Non si disdegna neppure De3, che occupa totalmente la colonna e.

15:23 17… Df6 è stata giocata, con l’idea di provare a indurre Carlsen a cambiare le Donne, cosa che eliminerebbe una larga fetta di pericoli per il Nero.

15:21 17. Te1 è stata giocata (rioccupa la colonna e).

15:21 16… Axe8.

15:20 Txe8+ è stata giocata. Nepo è praticamente obbligato a catturare di Alfiere.

15:18 Nuova piuttosto lunga riflessione di Carlsen, che forse ha compreso il momento e sta cercando di comprenderlo appieno, a costo di prendersi qualche minuto in più. Di certo in questo momento il Bianco sta benissimo, ha posizione attiva, la possibilità di cambiare le Torri in e1 ed e8 e occupare una parte importante della scacchiera sull’ala di Re.

15:15 Ecco la posizione con un commento molto scettico di Caruana circa le possibilità del Nero.

15:12 Un’ora di tempo per 24 mosse per Carlsen, che in questo momento ha un vantaggio, non facile da sfruttare, ma pur sempre un vantaggio. La lotta di idee ora è tutta in due o tre scelte: cambio delle Torri, Torre in e5 o contrapporre c3 a c6?

15:10 15… c6 è stata giocata, tendenzialmente non la migliore, ma sensata nel momento in cui Nepomniachtchi tenta di creare una struttura pedonale che possa tornargli utile.

15:09 Giri ritiene negativo il segnale lanciato dal russo con 14… Th6, giocata a suo parere troppo velocemente e con una compostezza che, seppur non traspaia esternamente, che non è la stessa delle prime sei partite.

15:05 Non sono comunque eccezionali le prospettive di Nepomniachtchi anche se dovesse decidere di attaccare sull’ala di Donna con Db4, siamo effettivamente di fronte a una posizione che vede il Bianco con più margine di manovra e collegamento tra i pezzi.

15:03 15. Dg5 è stata giocata, Carlsen in sostanza si adegua per ora.

15:00 14… Th8 Nepomniachtchi rifiuta il cambio delle Torri fatto per propria iniziativa e attiva la sua in h8! Mossa che di nuovo sorprende, ma sarà una buona idea? A prima vista piace poco a più d’uno.

15:00 14. Tae1 è sulla scacchiera, a quel punto è abbastanza indifferente questo tipo di scelta.

14:58 E 13… Te8 è stata giocata.

14:57 La sostanza delle cose è che, si verificasse il cambio delle Torri sulla colonna e con controllo di quella e del Bianco, si sarebbe già di fronte a un finale o quasi.

14:55 Dovrebbe essersi aperta la lotta per la colonna aperta e, in buona sostanza. Da capire se Nepomniachtchi accetterà questo tipo di seguito o sceglierà un’altra strada.

14:54 13. Dd2 Carlsen offre più mobilità e soprattutto attività alla Donna.

14:53 12. Axb6 Dxd6. Nell’ordine delle cose.

14:51 Caruana ritiene che Rf8 di Nepomniachtchi intendesse mantenere la partita entro i “limiti” di una situazione a doppio taglio, ma gli piace poco. L’attuale posizione, invece, offre a Carlsen una scelta: giocare per la patta con il cambio delle Donne o cercare il guadagno dell’iniziativa con il cambio degli Alfieri? Non riteniamo l’alternativa a3 praticabile perché poco umana.

14:48 Molto naturale la risposta di Carlsen a tale mossa: 11. Ab4, velocemente il russo gioca 11… De7.

14:46 Nepomniachtchi decide per 10… Rf8. Ricordiamo a chi si avvicina ora agli scacchi che questa mossa fa sì che il Nero non abbia più a disposizione la possibilità di arroccare in futuro nella partita.

14:45 Il tempo di Carlsen si è fermato a un’ora, 15 minuti e 24 secondi, mentre Nepomniachtchi ha un’ora e mezza. Non scontata la scelta tra De7 e Rf8 per difendersi dallo scacco, perché molto semplicemente ciò significa due linee completamente differenti.

14:42 Sempre Giri: “Mossa ‘arrabbiata’”, nel senso che si è trovato davvero non contento di finire fuori dai binari che aveva prospettato. Nella guerra più mentale che scacchistica di questa fase ancora una volta i due non se le mandano a dire: affondo di Carlsen, efficace risposta a sorpresa di Nepo.

14:40 Giri: “Sembra che sia passato al piano B, quello di cercare la patta”. Chiaramente in questa condizione la più indicata è De7 per il Nero, le altre sono inferiori quando non addirittura perdenti, tranne Rf8 forse.

14:39 40 minuti e 41 secondi, è la riflessione più lunga del match! La mossa giocata è 10. De1+. Diversa da parecchie analisi circolate.

14:38 Un’ora e un quarto rimasta per il detentore. Che sta pensando da una quarantina di minuti.

14:34 Se la lunga riflessione di Carlsen vi sorprende, c’è stato di più: nel 1987 Kasparov, nella seconda del match con Karpov, proprio in apertura pensò per ben un’ora e 20 minuti…

14:31 E nel frattempo Caruana scherza…

14:28 Il record di riflessione in questo match mondiale è di 34 minuti e poco più, ma abbiamo ottimi motivi di credere che le complessità di questa situazione stiano inducendo Carlsen a prendersi decisamente più tempo di quello citato.

14:24 Su chess24 Anish Giri osserva che per vedere 10. c4 bisognerebbe anche vedere, per i motori, 13. Df3, una mossa che praticamente lascia il pedone h2 al suo destino nella variante caratterizzata dalla posizione qui sotto illustrata. Sarebbe una situazione del tutto paradossale, per varie ragioni tecniche.

14:21 Così l’autore scacchistico Jonathan Rowson: “Quello che è più difficile da capire su 9… h5 è che quel pedone controlla anche la casa su cui si muove. Di solito i pedoni non lo fanno, ma questo è emissario della Torre in h8, che ora controlla h5”.

14:18 Tutte le analisi che stanno emergendo in quest minuti a partire dalla posizione in essere al momento portano a un gioco estremamente vario, difficile da prevedere, che si fonda su diversi attacchi reciproci con trame che possono tranquillamente mettere in pericolo tutti e due i giocatori nello stesso momento.

14:15 Sotto l’ora e 40 di riflessione Carlsen, il tempo sta giungendo nei dintorni di quello dell’avversario.

14:11 Oggi la prima mossa simbolica è stata effettuata dall’ex calciatore spagnolo Michel Salgado, ex Real Madrid e oggi in possesso di una Football Academy proprio a Dubai.

14:09 Adesso è Carlsen a cercare di capire, comprendere i seguiti a sua disposizione. Le complessità sono molte: la spinta di rottura c4 darebbe ancor più potere all’Alfiere ora in d3, Df3 invece avrebbe l’effetto di non consentire più Df6 del Nero, una mossa che poteva essere interessante.

14:06 La posizione.

14:03 Una cosa appare certa: nessuno dei due vuole la patta…

14:00 Siamo di fronte a una posizione nella quale è ora chiaro il leggero vantaggio di Carlsen, ma il norvegese deve ancora mostrare il suo piano in tutta la completezza. Lo scacco di Torre in e1 è sicuramente lento, ci sono almeno due alternative più aggressive.

13:58 Il russo sceglie la linea tagliente e gioca 9…h5.

13:56 Chiaramente 8… Ad6 rispondeva a una necessità di Nepomniachtchi, che è quella di trovare una buona linea d’attacco. Adesso, però, il paradosso è che potrebbe dover soffrire per un po’. Dipende molto dal tipo di continuazione che sceglierà.

13:55 Nepomniachtchi è già sceso sotto l’ora e 40 di riflessione, chiaro segno del fatto che è stato sorpreso dal Campione del Mondo.

13:54 La posizione attuale.

13:52 Carlsen, mentre Nepomniachtchi pensa, si è allontanato dalla scacchiera. Non appare molto tranquillo in faccia il russo.

13:50 Altra idea che non è troppo aggressiva, ma che contemporaneamente non presta il fianco a facili attacchi, è Df6.

13:47 In qualunque caso, dovremmo essere alla prima vera situazione in cui è Carlsen a uscire leggermente meglio dall’apertura, oltre al fatto di esser riuscito a mettere il suo avversario fuori da terreni che conosce.

13:45 Mentre Nepomniachtchi va verso i 10 minuti utilizzati (3’55” per Carlsen), è evidente come tutti i piani si possono sviluppare solo al centro o sull’ala di Re. Il Nero può spingere di pedone con h5 o g6, oppure può attivare l’Alfiere d7 portandolo in e6. Suggestiva, e che sarebbe molto “Nepo style”, è Dh4.

13:43 A questo punto al Nero non conviene continuare a puntare sulla simmetria (per certi versi è lo stesso leitmotiv che si conosce per la Difesa dei Quattro Cavalli, simbolo di simmetria per eccellenza negli scacchi).

13:41 9. O-O L’arrocco corto è la mossa più naturale, e probabilmente anche la migliore.

13:39 8… Ad6 è stata giocata. La terza scelta, in sostanza, che a questi livelli non è mai approdata.

13:37 Poche le partite giocate con quest’impianto, che in genere porta dritto alla patta. Fino alla sesta del Nero ci sono centinaia di esempi (anzi, si va ben oltre i 1000), e un po’ tutti l’hanno usata quella variante. Compresi Carlsen e Nepo. Questa, in termine tecnico, è la variante simmetrica dell’attacco moderno.

13:35 7… Cxd2 8. Axd2.

13:34 7. Cd2. In questa linea è tutto fuorché la variante principale. Tra poco vi spiegheremo nei dettagli.

13:33 3… Cxe4 4. Ad3 d5 5. Cxe5 Cd7 6. Cxd7 Ad7.

13:32 1. e4 e5 2. Cf3 Cf6 3. d4 Difesa Russa, ma stavolta alla terza Carlsen cambia strada!

13:31 Vestito grigio chiaro per Carlsen, in ossequio al fatto che ha il Bianco. E si parte!

13:30 Qualche secondo in più rispetto all’orario usuale per l’inizio di questo ottavo confronto, con Carlsen che sta per entrare in sala di gioco.

13:27 Nepomniachtchi siede tranquillo alla scacchiera nella sua giacca nera e camicia bianca.

13:24 Piena di fotografi la sorta di campana di vetro creata per i due giocatori, che sono separati proprio da una lunga vetrata rispetto agli spettatori al fine di rispettare il loro diritto alla massima possibile concentrazione.

13:21 Ricordiamo anche che, se il match mondiale 2021 è in corso, si sta già definendo il quadro dei Candidati per il 2022 (o inizio 2023). Al prossimo Torneo che designerà lo sfidante del vincitore di questo confronto sono già qualificati in cinque: Caruana, Firouzja, Duda, Karjakin e Radjabov. Il sesto sarà lo sconfitto di questo match, il settimo e l’ottavo i primi due del Grand Prix al via il 3 febbraio prossimo.

13:18 Si va intanto riempiendo, come sempre, la sala di gioco a Dubai, dove ora sono le 16:18 con le tre ore di fuso orario che hanno fatto tanto discutere nei giorni scorsi in termini di ora di inizio delle partite.

13:15 Nella conferenza stampa di ieri, a Carlsen è stato chiesto a quale match gli sarebbe piaciuto assistere come spettatore. In sintesi, la risposta è: Kasparov-Karpov di Siviglia 1987, Alekhine-Capablanca di Buenos Aires 1927.

13:12 Ancora sulla sesta.

13:09 Un commento interessante alla patta di ieri l’ha offerto il Grande Maestro Sam Shankland su chess.com: “Penso che una mossa come 21. e5 (quella che ha assicurato la patta, N.d.R.), mostri maturità da parte di Nepo. Subito dopo aver perso è dura ammettere che non sei andato da nessuna parte con il Bianco e dare al tuo avversario una patta, e poi giocare con il Nero il giorno dopo, ma è meglio così che entrare in un’altra cattiva posizione, che era l’altra opzione“.

13:06 Siamo alla vigilia del terzo giorno di riposo, ma anche a pochi minuti dal nuovo, e ormai eterno, dilemma: quale sarà la scelta in apertura di Carlsen? Dopo 1. d4 nella seconda e sesta e 1. e4 nella quarta, nell’ottava potremmo vedere di tutto. E non ci sarebbe da escludere 1. c4, l’apertura Inglese, che di tanto in tanto il Campione del Mondo spolvera.

13:03 Il giro di boa è stato superato: si entra nella seconda parte di un confronto finora rivelatosi interessante, anche ben al di là della sesta partita. Questo perché delle sei ulteriori patte, almeno cinque hanno offerto motivi interessanti. Quella un po’ più priva di reali spunti è stata l’ultima, ma le motivazioni sono anche comprensibili visto lo sforzo del giorno precedente.

13:00 Un cordiale buon primo pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava partita del match valido per il Campionato del Mondo 2021 tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi.

Buona giornata a tutti, e benvenuti o bentornati alla DIRETTA LIVE dell’ottava partita, e ultima della settimana, a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021. Magnus Carlsen si mantiene in vantaggio con il punteggio di 4-3 su Ian Nepomniachtchi

Niente sforzi. La settima partita questo ha detto: Nepomniachtchi non ha forse colto le maggiori opportunità per forzare una partita tagliente, ma è anche vero che tanto lui quanto Carlsen non sembravano così scontenti di chiudere tutto dopo due ore e mezza, comparate alle quasi otto della sesta partita (chiusa di fatto su due giorni, dato che a Dubai era passata la mezzanotte).

Ottava partita cruciale: se il Campione del Mondo vincesse un’altra volta, diventerebbe difficilissima la questione per lo sfidante, che non è oltretutto famoso per il proprio rendimento dopo aver subito una sconfitta bruciante o comunque aver sprecato un’ottima occasione in tornei. Ma, come si è spesso detto, i tornei chiusi sono una cosa e i match sono un’altra, con meccanismi differenti: in questa fattispecie lo spazio per recuperare esiste.

Aperture: abbiamo visto finora Carlsen variare parecchio con il Bianco: d4, poi e4, poi di nuovo d4. Ci si può aspettare di tutto da lui, dalla sua conosciuta versatilità. Nepomniachtchi, però, finora ha sempre saputo dimostrare capacità reattiva ottimale, tant’è vero che lo abbiamo spesso visto in posizioni leggermente favorevoli una volta usciti dalle prime 10-15 mosse a seconda della situazione.

Alle ore 13:30 prenderà il via l’ottava partita del match Carlsen-Nepomniachtchi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

