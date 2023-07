LIVE Biathlon, Staffetta donne Hochfilzen in DIRETTA: la Svezia domina la gara! Russia e Francia sul podio. Italia fuori dalla top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la staffetta femminile di Hochfilzen: grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento con OA Sport.

Giro 12/12: l’Italia chiude tredicesima a 2:53.5.

Giro 12/12: alle spalle della Svezia arrivano, sul podio, la Russia (+29.1) e la Francia (+59.2).

Giro 12/12: taglia il traguardo la Svezia che vince questa staffetta femminile.

Giro 12/12: si entra nel giro che chiuderà questa staffetta.

Giro 11/12: Carrara anche in questo caso se la cava con due ricariche. Azzurre dodicesime a quasi tre minuti dalla testa.

Giro 11/12: Svezia e Russia per il primo e per il secondo posto. Il terzo posto se lo contendono Francia e Germania.

Giro 11/12: Oeberg in piedi sbaglia tantissimo. La Svezia si becca un giro di penalità che però non precluderà alla scandinave la possibilità di vincere a Hochfilzen.

Giro 11/12: Continua a macinare Hanna Oeberg. La Svezia si avvicina a un grandissimo successo in termini di distacco inflitto alle nazioni rivali.

Giro 10/12: Michela Carrara se la cava utilizzando le ricariche. Italia quattordicesima.

Giro 10/12: sono arrivate al poligono anche le altre nazioni. Reztsova (Russia +1:23) e Braisaz (Francia +1:53) se ne vanno per la seconda e la terza posizione.

Giro 10/12: Svezia che se ne va al penultimo poligono. Un errore, indolore, per Hanna Oeberg che riparte.

Giro 10/12: Ultimo cambio per la Svezia, che schiera Hanna Oeberg. Vantaggio superiore al minuto.

Giro 9/12: Svezia, Austria, Francia, Russia e Svizzera, questa la Top 5. Italia dodicesima (+2:34.3) con Fauner.

Giro 8/12: poligono superselettivo per tante tante nazioni. Eleonora Fauner è riuscita, seppur con l’ultima ricarica, a evitare il giro di penalità.

Giro 8/12: Schwaiger è seconda, per l’Austria, a oltre cinquanta secondi dalla Svezia.

Giro 8/12: Elvira Oeberg intanto è già arrivata all’ultimo poligono della sua frazione, in piedi. Per lei un solo errore: riparte.

Giro 8/12: aggiornamento classifica. Svezia saldamente in testa con trenta secondi su Austria e Francia, Italia – con Eleonora Fauner – tredicesima a 1:40.

Giro 7/12: Fauner con due ricariche riesce a coprire il poligono e a ripartire.

Giro 7/12: intanto si arriva al poligono. Elvira Oeberg se ne va. Chloè Chevalier in totale confusione sbaglia a ripetizione facendosi superare anche dall’Austria.

Giro 7/12: Elvira Oeberg ha staccato Chloè Chevalier. Svezia in testa con sette/otto secondi.

Giro 7/12: avvenuto ora il secondo cambio italiano. Dentro Eleonora Fauner: le azzurre sono in decima posizione (+55.0).

Giro 7/12: cambio in testa. Ripartono Francia e Svezia.

Giro 6/12: Francia in testa con Anaïs Chevalier, alle sue spalle (+ 6.7 ) la Svezia con Magnusson, poi l’Austria (+9.2) con Hauser. Italia settima con Comola (+49.0)

Giro 5/12: non un buon poligono per Comola, che purtroppo è incappata in due errori in piedi.

Giro 5/12: si arriva al poligono in piedi. Momento decisivo.

Giro 4/12: prosegue la gara a Hochfilzen.

Giro 3/12: COMOLA TROVA UN ALTRO ZERO PER L’ITALIA. Non rapidissima, ma precisissima l’azzurra.

Giro 3/12: si arriva al poligono, a terra.

Giro 3/12: se ne va intanto la svedese Magnusson, che stacca l’azzurra Comola.

Giro 3/12: avviene il cambio. Per l’Italia scende in pista Samuela Comola.

Giro 2/12: in testa Vittozzi e Persson, Italia e Svezia provano a dettare il ritmo in vista del primo cambio.

Giro 2/12: Norvegia attardatissima (Tandrevold) in questo momento. Scandinave a circa 50″.

Giro 2/12: ANCORA LISA VITTOZZI CON UNO “ZERO” CHIRURGICO. Se ne va la sappadina: Italia primissima.

Giro 2/12: si arriva al secondo poligono, in piedi.

Giro 2/12: inizia il secondo giro. Vittozzi in un gruppetto di testa con altre cinque o sei contendenti: Austria, Svizzera, Svezia, Repubblica Ceca e Polonia.

Giro 1/12: VITTOZZI TROVA LO ZERO A TERRA. L’azzurra se ne va con le migliori.

Giro 1/12: Si arriva al primo poligono.

Giro 1/12: si va verso il primo poligono.

Giro 1/12: gruppo per ora compatto.

PARTITA LA STAFFETTA FEMMINILE!

14.10 Tra le nazionali favorite sicuramente ci sono Norvegia, Germania, Svezia e Francia: vedremo cosa potrà fare l’Italia dal canto suo. L’obiettivo è quello di un piazzamento da top 10.

14.05 I vari quartetti iniziano a prepararsi.

14.00 Un quarto d’ora al via.

13.55 Stante l’assenza di Dorothea Wierer, saranno queste – nell’ordine scritto di seguito – le staffettiste italiane: Lisa Vittozzi (1) – Samuela Comola (2) – Eleonora Fauner (3) – Michela Carrara (4).

13.50 Atlete, azzurre comprese, che in questo momento stanno ultimando le fasi di azzeramento al poligono.

h 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile (4×6 km) di Hochfilzen (Austria), valida per la terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile, prova valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Sulle nevi di Hochfilzen (Austria) una gara a squadre dall’esito incerto in cui come al solito si dovrà trovare il difficile equilibrio tra qualità al tiro e velocità sugli sci stretti.

Se si guarda alla storia la Germania si è imposta in sette circostanze su queste nevi, tra cui la vittoria iridata del 2017. Sempre sette le affermazioni della Norvegia che guidata in questa circostanza dalla leader di Coppa del Mondo Marte Olsbu Røiseland e da una ritrova Tiril Eckhoff punta ad imporsi. Attenzione però alla Francia, a segno a Oestersund, che mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle può davvero sorprendere e far saltare il banco.

In casa Italia la novità sarà l’assenza di Dorothea Wierer. L’altoatesina, apparsa chiaramente in ritardo di condizione, tirerà il fiato per concentrarsi in chiave inseguimento. Una decisione che può considerarsi saggia date le circostanze, pertanto il quartetto del Bel Paese sarà formato da Lisa Vittozzi al lancio, Samuela Comola in seconda frazione, Eleonora Fauner in terza e Michela Carrara in quarta. Vittozzi, quindi, che avrà la responsabilità di dare il via alle danze, forte dell’ottimo settimo posto della sprint. Il resto della compagine sarà composto da ragazze estremamente giovani che cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della staffetta femminile, prova valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.15. Buon divertimento!

