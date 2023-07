Kickboxing, Frederic Sinistra è morto per Covid-19: l’ex Campione del Mondo era negazionista

Frederic Fred Sinistra è morto a causa di gravi problemi respiratori causati dal Covid-19. L’ex Campione del Mondo e d’Europa di kickboxing è stato un negazionista convinto fino al decesso. Il 41enne belga, noto nel circuito con il soprannome di “The Undertaker” (da non confondere Mark William Calaway, icona del Wresling WWE che porta lo stesso alias), era stato costretto al ricovero presso l’ospedale di Liegi a fine novembre, ma a inizio dicembre aveva firmato le dimissioni per tornare a casa, nonostante le sue gravi condizioni di salute.

Lo stesso Sinistra, sulla sua pagina Instagram, aveva dovuto postare una foto dall’ospedale, mentre era attaccato a un respiratore, annunciando che i suoi polmoni erano compromessi ma promettendo che sarebbe tornato sul ring più forte di prima. Sua moglie, in un lungo post di addio, ha affermato che il marito non sia morto per Covid-19.

Sinistra aveva dovuto annullare un incontro lo scorso 4 dicembre in Francia, ma aveva pubblicamente annunciato che sarebbe tornato a combattere il prossimo 28 gennaio in Turchia.