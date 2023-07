Calendario Tournée 4 Trampolini 2021-2022: programma, orari, tv, streaming

In tempo di vacanze natalizie tanti sport sono in letargo. Non certo il salto con gli sci, che anzi vive proprio in questo periodo dell’anno uno degli eventi clou della propria stagione. Infatti la fine di dicembre e l’inizio di gennaio sono storicamente teatro della Tournée dei 4 trampolini, ormai giunta alla sua 70ma edizione.

L’idea di una manifestazione che comprendesse quattro gare in rapida successione su altrettanti trampolini diversi, con la classifica finale determinata dalla somma dei punteggi di tutti i salti, venne sviluppata già nel 1949 dagli sci club di Partenkirchen e Innsbruck. Tuttavia la situazione politica dell’epoca (lo sport tedesco era oggetto di un embargo) impedì la realizzazione dell’evento che dovette attendere il 1952 per vedere la luce con il nome di “Tournée tedesco-austriaca di salto con gli sci”.

Le località prescelte per ospitare le competizioni furono Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen in Germania; Innsbruck e Bischofshofen in Austria. La Tournée ebbe un immediato grande riscontro di pubblico, tanto che già nel 1956 le televisioni ARD e Bayerischer Rundfunk cominciarono a trasmetterla.

Nel corso degli anni ’60 e ’70 l’importanza e la popolarità dell’appuntamento, unico del suo genere nel panorama degli sport invernali, crebbero esponenzialmente. D’altronde all’epoca la Tournée rappresentava una delle rare occasioni di confronto a livello internazionale fra tutti i saltatori (la Coppa del Mondo nacque infatti sono nel 1979). Con il passare dei decenni il successo della Vierschanzentournee è rimasto inalterato, mentre il suo fascino è cresciuto, tanto da far considerare la sua conquista di prestigio pari a quella di un oro olimpico o della Sfera di cristallo. Dunque, come godersi l’appuntamento in TV?

TV – L’intera Tournée dei 4 trampolini sarà trasmessa integralmente in diretta e in esclusiva da Eurosport. Il canale su cui fare affidamento sarà Eurosport (210), dove saranno proposte tutti i salti di qualificazione e di gara.

STREAMING – La Tournée dei 4 trampolini potrà essere seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando Eurosport Player e Discovery+ (riservate agli abbonati ai due servizi), l’App SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e DAZN.

PROGRAMMA TOURNEE’ DEI 4 TRAMPOLINI 2021-22

MARTEDI’ 28 DICEMBRE

Ore 16.30 – Qualificazione Oberstdorf

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE

Ore 16.30 – Gara Oberstdorf

VENERDI’ 31 DICEMBRE

Ore 14.00 – Qualificazione Garmisch-Partenkirchen

SABATO 1 GENNAIO

Ore 14.00 – Gara Garmisch-Partenkirchen

LUNEDI’ 3 GENNAIO

Ore 13.30 – Qualificazione Innsbruck

MARTEDI’ 4 GENNAIO

Ore 13.30 – Gara Innsbruck

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO

Ore 17.15 – Qualificazione Bischofshofen

GIOVEDI’ 6 GENNAIO

Ore 17.30 – Gara Bischofshofen

