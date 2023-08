Calendario nuoto 2022: date e programma di tutti gli eventi. Abbuffata con Europei e Mondiali!

Appassionati di sport e di nuoto preparatevi a un 2022 ricco di eventi da seguire. Stagione nella quale gli atleti dovranno essere in grado di programmare a dovere quel che ci sarà da fare per farsi trovare pronti all’appuntamento.

In chiave italiana si partirà con gli Assoluti primaverili a Riccione. Un’occasione importante, visto quanto la Nazionale guidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, è stata capace di fare. I record negli Europei e nei Mondiali in vasca corta vorranno essere confermati in vista di quel che sarà e la rassegna nazionale nella piscina romagnola sarà un banco di prova importante (9-13 aprile).

Il pensiero, infatti, è ai Mondiali di Fukuoka in Giappone dal 22 al 29 maggio. Una manifestazione in cui la truppa del Bel Paese cercherà di tenere alto il vessillo italico e dimostrare il proprio valore.

A seguire ci saranno i Giochi del Mediterraneo a Orano, in Algeria (26-30 giugno), le Universiadi a Chenghdu (Cina) dal 27 giugno al 3 luglio e l’atteso appuntamento del Trofeo Sette Colli a Roma dal 15 al 17 luglio. Un meeting importante e dal valore particolare quest’anno perché nella piscina del Foro Italico ci sarà qualcosa di importante per i nostri portacolori.

Si tratta degli Europei proprio a Roma dall’11 al 17 agosto dove gli azzurri vorranno arrivarci al 101% della condizione e in cui vorranno dar seguito all’incetta di medaglie delle precedenti edizioni. Nella vasca più bella del mondo lo spettacolo non mancherà. Dal 23 al 28 agosto a Kazan (Russia), spazio ai Mondiali junior dove le giovane leve vorranno mostrare segnali di vitalità.

Di seguito il calendario del nuoto 2022:

CALENDARIO NUOTO 2022

25-30 marzo Criteria Nazionali Giovanili a Riccione;

9-13 aprile Campionati italiani primaverili a Riccione;

14 aprile Coppa Brema a Riccione;

22-29 maggio Mondiali 2022 a Fukuoka (Giappone);

26-30 giugno Giochi del Mediterraneo a Orano (Algeria);

27 giugno-3 luglio Universiadi a Chenghdu (Cina);

15-17 luglio Trofeo Sette Colli a Roma;

11-17 agosto Europei a Roma;

23-28 agosto Mondiali junior a Kazan (Russia).

*Giova precisare che l’elenco è incompleto visto che solo in seguito altri eventi, come ad esempio l’International Swimming League e la Coppa del Mondo di nuoto FINA, annunceranno le date.

Foto: LaPresse