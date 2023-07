Calcio a 5, Serie A: il Petrarca cade in casa battuto dal Pesaro! CMB Matera e L84 a valanga

Un turno infrasettimanale disputatosi tutto in contemporanea e con diversi risultati a sorpresa, nel solito turbillon di gol ed emozioni. Ecco cosa è stata la dodicesima giornata della Serie A di calcio a 5. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Dopo undici vittorie nelle prime undici giornate, il Petrarca cade in casa battuto dai campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro che, oltre a regalarsi un prezioso successo, accorciano in classifica portando a meno sei dai veneti (33 contro 27). Il risultato finale di 1-2 ha premiato la squadra di Colini, capace di vincere grazie alle zampate di De Oliveira e Canal e di resistere al tentativo di rientro dei padroni di casa con Mello.

Alle spalle del duo di testa, si attesta invece il CMB Matera: i lucani, con un netto 0-5, sono passati senza problemi sul campo del Lido di Ostia, per una vittoria in trasferta che ha fatto il paio con quelle (entrambe col risultato di 1-3) del Napoli, nella tana del Cormar Polistena, e della Meta Catania nel duello tenutosi in Abruzzo contro il Futsal Pescara.

La serata, infine, in un turno senza pareggi, ha offerto altre nette affermazioni: quella del Sandro Abate sul Manfredonia (6-2), quella del Real San Giuseppe sul Ciampino Aniene (5-2) e quella della L84 sulla Came Dosson (4-0), a cui aggiungere il successo tirato dell’Olimpus Roma sulla Feldi Eboli. Prossimo turno in agenda, il tredicesimo, da disputarsi fra sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Foto: Divisione Calcio a 5