Basket, 12^ giornata Serie A 2021-2022: il derby di Bologna è della Virtus, Trento vola al terzo posto

Si va completando la dodicesima giornata della Serie A. E’ la domenica del derby di Bologna e a trionfare è la Virtus per 76-70 al termine di una stracittadina veramente combattuta. A deciderla è stata una tripla di Teodosic (era 1/11 dal campo) ad un minuto dalla fine dopo che la Effe manca il colpo del sorpasso. Per la Virtus il miglior marcatore è Marco Belinelli con 12 punti, mentre alla Fortitudo non basta un Pietro Aradori da 20 punti (eguagliato il massimo stagionale).

Quest’oggi è in palio anche il terzo posto in solitaria e se lo prende la Dolomiti Energia Trento, corsara per 82-71 nello scontro diretto contro la GeVi Basket Napoli. Un successo maturato soprattutto grazie al +10 del primo quarto e poi difeso dalla squadra di Lele Molin. Decisivi per Trento i 17 punti di Cameron Reynolds e i 13 di Jordan Caroline, mentre a Napoli non bastano i 15 punti di Jeremy Pargo.

Altro colpo esterno della giornata è quello della Unahotels Reggio Emilia, che espugna la casa della Carpegna Prosciutto Pesaro per 72-69. Dopo un match vissuto con parziali da una parte e dall’altra, è stata la tripla di Osvaldas Olisevicius a quattro secondi dalla fine a regalare il successo agli ospiti. 16 punti per lui e anche per Bryant Crawford, mentre il top scorer di Pesaro è Doron Lamb con 17 punti.

La Dinamo Sassari resiste a una grande Openjobmetis Varese, che per tre quarti con Marcus Keene e Trey Kell resiste ampiamente e compensa l’assenza forzata (squalifica) di Alessandro Gentile. Poi arriva l’ultimo periodo da 35 punti del Banco di Sardegna, che ha in David Logan il solito protagonista. Una gara che rilancia le ambizioni dei sardi e tiene i biancorossi in basso in classifica.

Vittoria molto semplice, invece, per la Germani Brescia, che passeggia sulla Vanoli Cremona segnando 59 punti nei primi due quarti. 86-72 il risultato finale, ma l’effetto principale è dovuto al 59-33 della metà iniziale di gara. Amedeo Della Valle confeziona una grande prova da 23 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, mentre Cremona paga in maniera pesante l’assenza di Matteo Spagnolo.

I TABELLINI DELLE PARTITE

GEVI NAPOLI BASKET – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 72-81 (20-30, 15-16, 17-13, 20-22)

Napoli: Pargo 15, Parks 14, Velicka 13

Trento: Reynolds 17, Caroline 13, Saunders 12

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 76-70 (19-20, 19-15, 19-20, 19-15)

Virtus: Belinelli 12, Jaiteh 10, Alexander 10

Fortitudo: Aradori 20, Feldeine 17, Durham 12

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 69-72 (7-20, 23-19, 23-13, 16-20)

Pesaro: Lamb 17, Moretti 14, Jones 10

Reggio Emilia: Olisevicius 16, Crawford 16, Cinciarini 11

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – OPENJOBMETIS VARESE 104-99 (28-27, 20-23, 21-27, 35-22)

Sassari: Logan 20, Bendzius 17, Burnell 16

Varese: Keene 33, Kell 28, Jones 14

GERMANI BRESCIA – VANOLI CREMONA 86-72 (31-14, 28-19, 19-18, 8-21)

Brescia: Della Valle 23, Gabriel 16, Cobbins 12

Cremona: Pecchia 14, Tinkle 14, Cournooh 12

Credit: Ciamillo