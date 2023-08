ATP Cup 2022, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano a Sydney. Pochi giorni al debutto

Tutto pronto per l’ATP Cup 2022 di tennis, che si svolgerà a Sydney, in Australia, dal 1° al 9 gennaio: le Nazioni dei migliori giocatori al mondo avranno l’occasione di confrontarsi schierando i primi due atleti del Paese. Per l’Italia saranno certamente al via Matteo Berrettini e Jannik Sinner, già scesi sul campo di allenamento.

L’Italia, grazie al settimo posto nel ranking ATP di Matteo Berrettini, in fase di sorteggio era in seconda fascia, ma purtroppo gli azzurri nel Girone B dovranno affrontare la temibilissima Russia di Daniil Medvedev, in quella che sarà la rivincita della finale dell’edizione 2021, andata ai russi. Anche Medvedev si sta già allenando a Sydney.

Il numero 2 del mondo, infatti, oggi ha sostenuto una doppia sessione sul campo di pratica di Sydney: il russo si è allenato prima con l’australiano Alex de Minaur, poi con l’altro australiano Rinky Hijikata. Medvedev vanta un record di 8 vittorie ed 1 sconfitta nell’ATP Cup e l’anno scorso ha perso solo un set in quattro partite.

Tra gli altri giocatori che sono scesi in campo oggi, come detto, c’erano Matteo Berrettini e Jannik Sinner, nonché il numero 8 del mondo, il norvegese Casper Ruud. Il torneo del 2022 sarà ospitato in due location sempre a Sydney, ovvero la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena, situate al Sydney Olympic Park.

Foto: LaPresse