ATP Cup 2022, Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la prima volta insieme con l’Italia

Finalmente insieme. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono pronti a rappresentare l’Italia nell’edizione 2022 dell’ATP Cup, che comincerà domani con l’avvio del nuovo anno. Per la prima volta la Nazionale azzurra potrà schierare due giocatori presenti in top 10, dopo che i due, soprattutto nel corso del 2021, si sono a lungo inseguiti. Da compagni di squadra come avversari.

Ricordiamo ancora molto bene l’assenza di Matteo nell’ultima Coppa Davis, costringendo Jannik a dover ricoprire (parecchio bene) il ruolo di numero 1 italiano e, conseguentemente, di leader tecnico della Nazionale. I due avrebbero dovuto fare coppia ad Indian Wells nel torneo di doppio in preparazione al torneo per nazionali per dicembre, ma un piccolo problema al collo del romano fece tramontare l’idea.

Nello stesso Master americano c’era l’opportunità che i due potessero incrociarsi per la prima volta da avversari; il tabellone sembrava volgere a loro favore ma ci si è messo di mezzo Taylor Fritz, che giustiziò entrambi fra sedicesimi ed ottavi di finale. E tornando all’infortunio che ha tenuto Berrettini fuori dall’ultima Davis, l’Italia può vantarsi di aver avuto nella competizione due giocatori, ma senza averli assieme in gioco.

Dopo il periodo di stop, Berrettini è tornato a disposizione e sono tornati ad allenarsi insieme a Sydney, così come fecero dopo il Masters1000 di Montecarlo. Una sessione che portò bene a entrambi, con il romano vittorioso a Belgrado e l’altoatesino che raggiunse le semifinali a Barcellona. La preparazione oggi non è per un tornaconto personale, ma per l’ATP Cup: in Davis l’assenza di Matteo è pesata soprattutto nei quarti di finale con la Croazia, con Lorenzo Sonego scivolato su Borna Gojo.

Ora però l’Italia ha a disposizione entrambi i suoi singolaristi, tra i migliori 10 giocatori al mondo. E per una volta, non sono gli azzurri a doversi leccare le ferite a causa delle assenti. Il girone azzurro è stato stravolto, con la Francia al posto dell’Austria e la Russia, fino a pochi giorni fa favorita d’obbligo, si ritrova praticamente decimata. L’occasione è ghiotta per Filippo Volandri, che per la prima volta potrà contare sia su Matteo Berrettini che su Jannik Sinner.

