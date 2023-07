Atletica, Antonella Palmisano: la marcia trionfale a Tokyo 2020 – VIDEO

La quarta medaglia d’oro dell’atletica italiana a Tokyo porta la firma di una ragazza minuta ma tenacissima, una faticatrice come poche altre, Antonella Palmisano, una campionessa vera che ha messo in fila tutte le grandi specialiste della marcia mondiale nella gara più importante degli ultimi cinque anni. Un assolo fantastico quello dell’usignolo di Mottola, capace di giganteggiare in lungo e in largo sulle strade di Sapporo, 900 km circa a nord della capitale giapponese (sede scelta per assicurare agli atleti delle temperature più fresche).

L’allieva di Patrizio Parcesepe era tra le grandi accreditate della vigilia, ma la corazzata cinese sembrava oggettivamente imbattibile. La 30enne (compiuti proprio il giorno dell’oro olimpico, non poteva farsi regalo migliore!) ha creduto di fare saltare il banco e ci è riuscita con un’arguzia tattica semplicemente strepitosa: ha preso la testa del gruppo principale fin da subito, ha sciorinato una marcia spettacolare, ha tenuto un ritmo cadenzato e impegnato, ha costretto le avversarie a marciare malissimo e ha messo la gara sul piano duro. Sono fioccate le proposte di squalifica, le cinesi si sono dovute inchinare, le altre rivali hanno salvato la faccia ma non hanno potuto nulla contro l’azzurra, semplicemente di un altro pianeta e dominatrice. Ha demolito le corazzate rivali da sola, chiudendo senza proposte di squalifica a dimostrazione della sua marcia da manuale.

Una a una sono cadute come birilli. A quattro chilometri dal traguardo è arrivato l’allungo decisivo e definitivo: un assolo magistrale, una fuga verso la vittoria come aveva sempre sognato per tutta la carriera. Dopo le medaglie di bronzo conquistate ai Mondiali 2017 e agli Europei 2018, Antonella Palmisano sale sul gradino più alto del podio nella gara più importante della carriera alla sua seconda partecipazione ai Giochi (a Rio 2016 terminò al quarto posto da grande rivelazione). La moglie di Lorenzo Dessi ha incrementato il bottino dell’atletica tricolore a queste Olimpiadi: 4 ori non erano mai stati conquistati nella storia, già superati di una lunghezza i primati di Mosca 1980 e Los Angeles 1984). L’Italia sale a quota 8 ori complessivi a queste Olimpiadi, tocca quota 36 medaglie (record eguagliato) e ormai ha ipotecato la top-10 nel medagliere finale.

Antonella Palmisano, che dopo la vittoria in Coppa Europa a maggio si era dovuta fermare per una quarantina di giorni a causa dei problemi a un nervo (temeva addirittura di non potersi presentare in Giappone), ha trionfato col tempo di 1h29:12, imponendosi con addirittura 25 secondi di vantaggio sulla colombiana Sandra Lorena Arena. La cinese Liu Hong, probabilmente la grande favorita della vigilia (Campionessa Olimpica di Rio 2016 e tre volte Campionesa del Mondo), si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo (1h29:57).

Antonella Palmisano ha regalato così all’Italia il primo oro olimpico nella marcia al femminile. Ha provato ad arrivare al traguardo col tricolore al collo, ma sfortunatamente lo ha perso sul rettilineo finale. Tutto bellissimo.

Foto Lapresse