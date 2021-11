Buon esordio per Jasmine Paolini nel WTA 250 di Linz. L’azzurra (numero 51 del mondo) supera Dayana Yastremska (n.100 del ranking) con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 in due ore e 16 minuti di gioco. Dopo un primo set vinto grazie a un break nel nono game, l’ucraina ha reagito e ha spostato la contesa all’ultimo parziale. Qui l’italiana è stata brava a riprendere il suo gioco fino alla conquistare il match. Ora la nativa di Lucca affronterà negli ottavi di finale la cinese Saisai Zheng (n.87 WTA).

La partita inizia bene per l’azzurra che conquista subito il break e poco dopo si porta sul 2-0. Yastremska sblocca il risultato e si procura una palla del controbreak nel quarto game: Paolini riesce ad annullarla e tiene a distanza l’avversaria (3-1). L’italiana tiene ancora il servizio e il set arriva sul 4-3. Qui Yastremska approfitta di un calo clamoroso della numero 51 del mondo e agguanta il pareggio (4-4). Sembra tutto pronto per un finale punto a punto, ma la nostra portacolori reagisce prepotentemente andandosi a prendere prima il break del 5-4 e poi il game che vale il primo parziale (6-4).

L’apertura di secondo set è una girandola di emozioni. Gli scambi si allungano di molto e le palle break piovono sia da una parte sia dall’altra. Ad uscirne meglio è l’ucraina che dopo sei game (e tre break complessivi) si ritrova sul 4-2 e servizio. Paolini prova a rientrare portando la numero 100 del mondo ai vantaggi nel game successivo, ma l’occasione è troppo ghiotta per Yastremska che riesce così ad aggiudicarsi il secondo set con il punteggio di 6-3.

L’ultimo parziale diventa dunque quello decisivo. L’inizio è molto equilibrato e dopo quasi mezz’ora si arriva sul 3-2 in favore dell’azzurra. Il sesto game è quello cruciale: l’ucraina perde lucidità e Paolini ringrazia portandosi a casa il break del 4-2. È il gioco che decide la partita. Yastremska infatti non riesce più a reagire e per l’italiana diventa tutto facile fino al 6-2 conclusivo che regala la vittoria alla nostra portacolori.

Osservando le statistiche a fine match possiamo vedere che l’unica “grande” differenza tra le due tenniste è rappresentata dal numero di break conquistati durante l’incontro (5 per l’azzurra e 3 per Yastremka). I punti totali ottenuti dalle due tenniste sono incredibilmente in equilibrio (106 a testa) mentre nelle percentuali di punti vinti con la prima e seconda di servizio non si notano grandi differenze (65%-42% per l’azzurra e 63%-50% per Yastremska).

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange