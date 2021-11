WTA Linz 2021, Alison Riske si aggiudica il torneo battendo Jaqueline Cristian in tre set

Linz sorride ad Alison Riske. La tennista americana torna ad alzare un trofeo nel massimo circuito dopo quasi due anni e mezzo, trionfando in terra austriaca contro la rumena Jaqueline Cristian. Un 2-6 6-2 7-5 in due ore e mezza in cui Riske è riuscita a tamponare le potenti folate dell’avversaria, con questo successo la statunitense sale fino al cinquantesimo posto delle classifiche mondiali. L’esteuropea invece vede sfumare per la seconda volta il primo titolo WTA, accontentandosi del nuovo best ranking con il numero 74.

Il canovaccio della partita viene disegnato immediatamente dai primi due game, che regalano due break. Cristian si mette a giocare senza fronzoli, cercando sempre gli angoli del campo, e la tattica paga, con la sua più esperta avversaria costretta alle corde dal suo dritto: il 6-2 della prima frazione pare il la per una vera e propria mattanza.

Invece nella seconda frazione la partita gira. Tutto merito di Riske, che dall’alto della sua esperienza si mette sulla difensiva recuperando tutti i colpi da fondo della romena, che si fa prendere dalla smania di fare punto a tutti i costi aumentando il numero degli errori: la statunitense ringrazia e porta il match in parità con lo stesso risultato.

Anche la terza frazione è piena di capovolgimenti di fronte. Si prosegue senza sussulti fino al quinto gioco, dove la difesa di Riske ha ancora una volta la meglio: è il primo di quattro break consecutivi, con Cristian bravissima a non mollare e ad aggredire lo scambio. L’esuberanza le si ritorce nuovamente contro perdendo nuovamente il servizio nell’undicesimo gioco: ce la mette tutta, ma Riske si mette a farla correre, chiudendo il match ed il torneo a braccia alzate.

Servizi che hanno inciso, ma negativamente: entrambe le contendenti hanno vinto ben 40 punti in risposta, numero davvero elevato. La differenza la fanno le palle break complessive: Cristian è quasi chirurgica, convertendone cinque sulle sei ottenute, ma dall’altra parte ne concede ben sedici, con Riske che ne fa sue sei, una in più, che le basta per mettere il punto esclamativo sul match.

Foto: LaPresse