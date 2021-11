VIDEO NBA: Danilo Gallinari, che prodezza da metà campo!

Dei dieci punti realizzati stanotte, tre li ha messi a segno così. Da metà campo, tutto spostato a destra, di tabella, come in un campo delle serie minori qualsiasi. Ma non siamo nelle minors italiane, lui è Danilo Gallinari e quella che frequenta è la NBA, con gli Atlanta Hawks.

Non è servita questa prodezza a dare la vittoria agli Atlanta Hawks, sconfitti in una partita non priva di emozioni dai Phoenix Suns, ma siamo a un’ulteriore dimostrazione che l’ormai veterano della squadra (classe ’88) c’è e vuole continuare a dare il proprio apporto.

Una notte, quella odierna, caratterizzata da un altro tiro che ha rapidamente conquistato qualsiasi prima pagina cestistica, e cioè quello che ha permesso a Luka Doncic di sconfiggere i Boston Celtics alla sua maniera.

Gli Hawks sono partiti con un record di 4-6, che li pone all’11° posto (insieme ai Celtics) in Eastern Conference, oltre che al 4° (di 5) nella Southeast Division. Rimane abbastanza evidente come la lunghezza ancora enorme della stagione dia un significato abbastanza relativo a questi posizionamenti.

IL NUMERO DI DANILO GALLINARI

Foto: LaPresse