Vela, Mondiali Laser Standard 2021: oro Nuova Zelanda con Saunders, 9° Coccoluto

A Barcellona si sono conclusi quest’oggi i Campionati Mondiali Laser Standard 2021, prima rassegna iridata del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 per il singolo maschile ILCA 7, dopo i recenti Campionati Europei unificati (in cui hanno gareggiato anche gli ILCA 6, ex Laser Radial) di Varna

Dopo 8 regate complessive tra qualificazioni e Gold Fleet, la medaglia d’oro iridata è andata al neozelandese Thomas Saunders con un ampio margine di 14 punti nei confronti dell’irlandese Finn Lynch (argento) e del croato Tonci Stipanovic (bronzo), che completano il podio mondiale.

In casa Italia si può sorridere per la buona prestazione di Giovanni Coccoluto, capace di rimontare fino alla nona piazza conclusiva dopo un avvio a rilento grazie al primo posto nella Race 3 del gruppo blu e ad una discreta costanza di rendimento nella flotta Gold (10-19-23).

Peccato per Nicolò Villa, in linea con Coccoluto nella generale prima di un brusco calo nella Gold Fleet (33-30-40) che lo ha fatto scivolare in 26ma piazza overall a fine Mondiale. Più lontani gli altri azzurri qualificati per la flotta più “nobile”: 44° Alessio Spadoni, 45° Giacomo Musone e 67° Dimitri Peroni.

Foto: Lapresse