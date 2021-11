Triathlon, Mondiali Junior Quarteira 2021: vince Jule Behrens, decima Angelica Prestia

Oggi, domenica 7 novembre, si è disputata la gara femminile valida per i Mondiali junior di triathlon: a Quarteira, in Portogallo, l’oro è andato alla tedesca Jule Behrens, che ha preceduto la svedese Tilda Mansson, d’argento, e l’iberica Maria Casals Mojica, di bronzo.

In casa Italia si registra l’ottimo decimo posto dell’unica azzurrina in gara, Angelica Prestia (Raschiani Triathlon Team), che a lungo ha lottato per un posto sul podio, salvo poi cedere nell’ultimo giro di corsa, riuscendo comunque a difendere un piazzamento in top ten.

Dopo i 750 metri di nuoto l’azzurrina esce in testa al gruppo assieme ad altre sei atlete, ma dopo il T1 le venti inseguitrici riescono a non perdere più di 15″. Il ricongiungimento arriva a metà della frazione di ciclismo. Al T2 comunque Angelica Prestia entra in terza posizione.

Il primo allungo è della francese Denizot, cui rispondono le giapponesi Nakajima e Anzai, ma l’azione decisiva è della tedesca Behrens, che fa il vuoto, mentre la spagnola Molina prova a prendersi l’argento. La rimonta della svedese Mansson, però, è inesorabile, ed è lei a prendersi la piazza d’onore. Cala nel finale Prestia, che chiude decima.

ORDINE D’ARRIVO (TOP 10)

1 Jule Behrens 2003 GER 12 01:01:01

2 Tilda Månsson 2004 SWE 9 01:01:08

3 María Casals Mojica 2002 ESP 4 01:01:17

4 Helena Moragas Molina 2003 ESP 11 01:01:35

5 Margareta Vrablova 2005 SVK 18 01:01:39

7 Marcela Alvarez Solis 2003 MEX 10 01:01:42

8 Kotomi Anzai 2004 JPN 50 01:01:43

9 Appoline Foltz 2003 FRA 46 01:01:48

10 Angelica Prestia 2002 ITA 28 01:01:53

Foto: LaPresse