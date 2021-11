Oggi è stato presentato il percorso del Tour of the Alps 2022, corsa di cinque tappe che andrà in scena dal 18 al 22 aprile tra Italia e Austria. Sarà come sempre un banco di prova importante per chi si sta preparando per il Giro d’Italia (6-29 maggio). Si preannuncia un evento decisamente impegnativo, ricco di montagne e davvero ideale per testare la gamba in vista della Corsa Rosa. Partenza a Cles e arrivo a Lienz, da scalare tra le tante cose ascese decisamente ardue come Passo Rolla, Passo Furcia e Grossglockner.

Prima tappa di 159 km da Cales a San Martino di Castrozza, da scalare Passo Broccon e Passo Gobbera prima di un possibile arrivo a ranghi ristretti. Il giorno successivo si partirà da San Martino di Castrozza per giungere a Lana dopo 153 km caratterizzati da 3200 metri di dislivello (Passo Rolle, Passo della Mendola, Passo delle Pelade). Il Passo Furcia animerà la terza tappa (149 km da Lana a Villabassa), GPM a 24 km dal traguardo.

L’unico arrivo in salita sarà sul Grossglockner in occasione della quarta tappa, 142 km con partenza da Villabassa. Chiusura a Lienz (116 km), dove si preannuncia uno sprint (ma non va sottovalutato lo Stronach a una decina di chilometri dal traguardo). Di seguito le cinque tappe del Tour of the Alps 2022.

PERCORSO TOUR OF THE ALPS 2022:

Prima tappa (18 aprile): Cles – Primiero/San Martino di Castrozza (159 km)

Seconda tappa (19 aprile): Primiero/San Martino di Castrozza – Lana (153 km)

Terza tappa (20 aprile): Lana – Villabassa (149 km)

Quarta tappa (21 aprile): Villabassa – Kals am Grossglockner (142 km)

Quinta tappa (22 aprile): Lienz – Lienz (116 km)

ALTIMETRIE TOUR OF THE ALPS 2022:

Foto: Lapresse