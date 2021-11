Tennistavolo, Europei Under 21: Jamila Laurenti svetta tra le sconfitte

Si è conclusa la terza giornata degli Europei Tennistavolo Under 21, in scena in questi giorni in quel di Spa (Belgio). Italia protagonista anche oggi nei cinque tabelloni presenti nel torneo che anche ieri ha visto il Bel Paese in azione con dei bellissimi successi.

Jamila Laurenti è l’unica atleta italiana a vincere quest’oggi. Nuova prova di forza per l’azzurra che si conferma vincendo per 4 a 3 (12-10/6-11/6-11/11-8/9-11/11-6/11-9) sulla svedese Alma Roose nell’incontro valido per il Gruppo E.

Sconfitta, invece, per entrambi i nostri atleti nel singolo individuale. Il francese Irvin Bertrand ha vinto per 4 a 0 (11-6/11-9/11-2/11-5) su Carlo Rossi (Gruppo D), mentre il moldavo Vladislav Ursu non ha lasciato scampo a Matteo Mutti (Gruppo B) che si è dovuto inchinare in 4 per 1 (2-11/11-7/11-9/11-8/12-10).

Le turche Ozge Yilmaz/Ece Harac mettono fine all’avventura della nostra Jamila Laurenti e dell’ucraina Anastasiya Dymytrenko nel doppio femminile. 2 a 3 (8-11/11-5/11-3/8-11/8-11) è risultato finale dell’ultimo ottavo di finale della giornata.

Anche Matteo Mutti si arrende nel doppio misto agli ottavi. L’azzurro, in coppia con la serba Sabina Surjan (Serbia), ha perso per 0 a 3 contro i francesi Isa Cok/Bastien Rembert, vincitori con il punteggio di 12-10/11-9/11-9). Il nostro connazionale ha ceduto anche nel doppio maschile insieme a Carlo Rossi. I due hanno alzato bandiera bianca nell’ultimo set contro i romeni Cristian Platea/Rares Sopos, coppia che passa ai sedicesimi di finale dopo aver vinto per 3 a 2 (8-11/11-7/11-6/10-12/11-7)

Foto: FITET