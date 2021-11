E così Rafa parlò. Si era in attesa di notizie sul fronte ‘Nadal’ e delle indicazioni sono arrivate. Il fuoriclasse maiorchino, che ha annunciato di fermarsi per tutto il resto del 2021 a causa di un problema al piede sinistro, è a lavoro per tornare a calcare i campi da tennis dal mese di gennaio (2022), in particolare agli Australian Open.

In questi giorni la scena è monopolizzata del Masters1000 di Parigi-Bercy, soprattutto per i punti in palio in funzione delle ATP Finals di Torino. Anche l’iberico si trova nella capitale francese per l’inaugurazione di ‘Tennis is Us‘, un’organizzazione no-profit creata da vari sponsor tra cui Babolat e Wilson per sostenere e far ripartire alcuni circoli tennis.

A margine di questo evento, il campione spagnolo ha chiarito quali siano le sue attuali condizioni fisiche: “L’infortunio non è ancora smaltito del tutto ma mi sto allenando un’ora e mezza al giorno, il che è positivo. Ci sono giorni migliori di altri ma inizio ad avere più giornate positive che negative, sono sulla buona strada”, le parole di Rafa (fonte: Ubitennis).

Un Nadal in vena di rivelazioni visto quanto detto sul suo piano di rientro: “Il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione a gennaio e sono intenzionato a giocare ad Abu Dhabi a dicembre e poi un altro torneo prima degli Australian Open“.

Il riferimento del nativo di Manacor è all’esibizione Mubadala World Tennis Championship in programma dal 16 al 18 dicembre che dovrebbe coinvolgere anche un altro infortunato di lungo corso come l’austriaco Dominic Thiem, oltre al canadese Denis Shapovalov e al norvegese Casper Ruud.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com