Senza dubbio oggi l’attenzione del tennis italiano era tutta rivolta alle ATP Finals di Torino: Matteo Berrettini, nonostante si sia allenato, è stato poi costretto al forfait a causa dell’infortunio patito contro il tedesco Alexander Zverev. Al suo posto scenderà in campo questa sera Jannik Sinner.

All’ANSA ha parlato Filippo Volandri, capitano dell’Italia in Coppa Davis: “Matteo Berrettini ha pensato anche al futuro, alle conseguenze, alle sue responsabilità, alla fine ha scelto l’opzione della cautela, ma è stata una decisione difficilissima. Avendo io giocato, capisco cosa si prova“.

Con questo stop precauzionale si apre uno spiraglio per la partecipazione in Davis: “Forse sì, ma ne dobbiamo parlare con Matteo Berrettini. Facciamo un passo per volta. Lui è in un momento in cui ha costruito un obiettivo, quello di arrivare alle Finals, soprattutto a delle Finals giocate in casa, e quindi è giusto dargli il tempo per poter valutare le opzioni. È un discorso che faremo nei prossimi giorni“.

Sull’ingresso di Sinner al posto di Berrettini afferma: “Li avremmo voluti in campo in maniera diversa da quello che è successo oggi, ma se vogliamo vedere un lato positivo è che Jannik Sinner esordisce alle Finals e non è sicuramente un aspetto da sottovalutare. Credo che sia pronto e che anche i suoi 20 anni lo possano aiutare ad esordire nelle Finals. È qui da sabato, quindi non è arrivato prestissimo ma neanche troppo tardi, ed era sul chi va là perché anche Tsitsipas non arriva in grandissime condizioni fisiche e quindi è sicuramente pronto“.

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini