Tennis, ATP Stoccolma 2021: prima vittoria della carriera per Andrea Vavassori. Ora la sfida a Shapovalov

La prima volta non si scorda mai. Al suo esordio assoluto nel main draw di un torneo ATP, Andrea Vavassori si regala una fantastica ed indimenticabile vittoria a Stoccolma contro il russo Pavel Kotov, numero 271 del mondo. Era sicuramente una grande occasione da sfruttare quella per il 26enne piemontese, che aveva superato le qualificazioni e che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco.

In apertura di primo set Vavasorri non sfrutta una palla break. Il piemontese non concede nulla all’avversario nei turni di servizio e alla fine nell’ottavo game riesce a strappare la battuta a Kotov, portandosi sul 5-3. Il braccio del numero 289 del mondo non trema e chiude il game successivo a zero, conquistando la prima frazione.

Molto più complicato l’inizio di secondo set per l’azzurro, che si trova sotto di un break in apertura e vede Kotov allungare fino al 3-0. La rimonta di Vavassori, però, non si fa attendere ed il piemontese strappa a zero il servizio all’avversario nel quinto game, recuperando poi la parità. L’italiano ottiene un altro break nel nono gioco e poi chiude 6-4, festeggiando la sua prima vittoria.

Adesso per Vavassori ci sarà una sfida veramente molto affascinante contro il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero tre del torneo svedese. Un match tutto da vivere per il piemontese, che proverà a godersi al meglio questa partita.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin