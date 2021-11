Tennis, ATP Stoccolma 2021: Jannik Sinner cede in due set ad Andy Murray ed esce dalla Top-10

SI ferma subito il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP di Stoccolma. L’altoatesino, testa di serie numero uno, è stato sconfitto in due set da Andy Murray con il punteggio di 7-6 6-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Una sconfitta che costa anche la Top-10 del ranking mondiale all’azzurro, che per restare tra i primi dieci del mondo aveva bisogno di vincere sul cemento svedese, venendo superato dal canadese Felix Auger-Aliassime.

Una brutta partita quella di Sinner come evidenziato dalle statistiche con il 48% di prime in campo e il 30% di punti ottenuti in risposta alla seconda dello scozzese. Jannik ha faticato a trovare ritmo da fondo, sbagliando molto (25 errori non forzati) ed è apparso anche in calo fisico dopo i tanti sforzi delle ultime settimane, con il nativo di San Candido che non si è mai fermato ed è probabilmente arrivato anche scarico a Stoccolma.

Grande equilibrio ad inizio primo set con i due tennisti che tengono abbastanza comodamente i propri turni di servizio. Nel settimo gioco è Sinner a procurarsi una palla break, ma Murray annulla l’occasione dell’azzurro con un’ottima prima esterna. La normale conseguenza è il tie-break, che vede l’altoatesino ottenere subito il mini-break, ma commettere poi due brutti errori di dritto. Murray allunga sul 3-1, ma Sinner rimonta e passa in vantaggio sul 4-3. Purtroppo il dritto tradisce ancora l’azzurro, che cede 7-4 al britannico.

Anche ad inizio secondo set Jannik prosegue con i problemi visti nel tie-break. L’azzurro fatica a scuotersi, sbaglia molto e arriva spesso fuori tempo con i colpi da fondo. Sinner salva una palla break in apertura, ma nel terzo game ne concede altre tre consecutive e questa volta Murray toglie la battuta al numero 10 del mondo. Nel settimo gioco proseguono gli errori dell’azzurro, che concede due palle break allo scozzese, ma quest’ultimo non sfrutta le occasioni sbagliando prima la risposta e poi una comoda volée. Purtroppo il secondo break è nell’aria e arriva nel nono game, con altri errori di Sinner e con Murray che chiude set e match sul 6-3.

Foto: LaPresse