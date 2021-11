Seconda giornata di gare negli Europei junior di taekwondo 2021 in corso in Bosnia-Erzegovina, con tanti italiani che si sono avvicendati sul tatami, ottenendo anche una medaglia d’argento nella categoria dei -42 kg femminili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati degli azzurri.

-42 kg femminili

Ottima prova per Giulia Galiero, che in un tabellone iniziato agli ottavi di finale si è imposta per 31-8 sull’ucraina Mariia Chornukha, ripetendosi poi ai quarti contro la francese Van Kelly, testa di serie numero 1, per 26-6. In semifinale è servito il golden point, superando 2-0 la turca Nehir Genis, mentre nell’ultimo atto è arrivata la sconfitta contro l’azera Zemfira Hasanzade (49-35), che lascia però una grande soddisfazione per aver raggiunto il podio.

-73 kg maschili

Si è spinto fino al secondo turno Elia Bugugnoli, che dopo aver iniziato il proprio cammino sconfiggendo per 37-8 l’israeliano Elad Lane si è arreso allo svedese Moses Allerstand per 17-9.

-68 kg maschili

A rappresentare i colori azzurri è stato Francesco Scamolla, che da testa di serie numero 10 ha sconfitto nel primo incontro l’azero Nizami Hajiyev per 13-11, cedendo però con un netto 10-4 al serbo Strahin Milinkovic nel secondo match.

-51 kg maschili

Brutta sconfitta per Marco Lo Cacciato, che ha iniziato direttamente dal secondo turno, cedendo però per 31-17 al georgiano Agil Ahmedovi, giunto poi ai quarti di finale.

-63 kg femminili

Subito out Valentina Traversi, eliminata dalla romena Maria Buiga per 5-4, al termine di un combattimento molto tirato.

