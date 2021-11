Ormai ci siamo. Anche se il taekwondo nostrano nel fine settimana in arrivo si dividerà fra gli Europei Juniores 2021, da disputarsi a Sarajevo, e il French Open, in quel di Parigi, con il ritorno sul tatami peraltro di Vito Dell’Aquila, in molti in Federazione stanno giustamente pensando contemporaneamente all’organizzazione dei Campionati Italiani 2021.

L’evento tricolore che si terrà dal 19 al 21 novembre in quel dell’e-Work Arena di Busto Arsizio (Varese), dove vedremo di scena gli atleti senior di tutte le categorie, comprese anche quelle del parataekwondo.

E allora, a poco più di una settimana dal via della rassegna, andiamo a vedere quale sarà il fitto programma di gara, che partirà dalle classiche operazioni di peso del venerdì, per poi concludersi domenica con le categorie più pesanti e il parataekwondo.

Taekwondo, Campionati Italiani 2021: il programma di gara dell’evento

Venerdì 19 novembre:

ore 16.30 – 19.30 operazioni di peso per le categorie in gara sabato 20 novembre

Sabato 20 novembre:

ore 8.30 in gara le categorie -54, -58, -63, -68 kg maschili, -46, -49, -53, -57 femminili

ore 13.30 – 14.15: pausa

ore 14.15: saluto del Presidente Federale

ore 14.30 – 15.30: Kukkiwon Demonstration Team

ore 15.30 – 21.00: quarti, semifinali e finali

ore 16.00 – 18.00: operazioni di peso per gli atleti in gara domenica 21 novembre

ore 20.00: premiazione atleti



Domenica 21 novembre:

ore 9.00 in gara le categorie -74, -80, -87, +87 kg maschili, -62, -67, -73, +73 kg femminili.

ore 10.30: operazioni di peso parataekwondo

ore 12: Kukkiwon Demonstration Team

ore 12.45 – 13.30: pausa

ore 13.00 – 14.00: parataekwondo

ore 14.00 – 16.30 semifinali e finali

ore 16.30: premiazione atleti e società

Foto: LivephotoSport