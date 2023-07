Snowboardcross: otto azzurri accedono alle fasi finali della prima prova di Coppa del Mondo a Secret Garden

Si apre in terra cinese la Coppa del Mondo di snowboardcross. La prima tappa è in scena in quel di Secret Garden, dove oggi si sono svolte le qualifiche (la fase finale in programma domenica nella mattinata italiana).

Otto azzurri sono riusciti a superare il taglio: cinque uomini e tre donne. Solamente Caterina Carpano e Michele Godino, caduto nella prima run, sono fuori dalla fase finale.

Al maschile miglior crono per il canadese Eliot Grondin in 1’20″43 davanti al teutonico Martin Noerl. Eccellente terza piazza per il nostro Omar Visintin, mentre è quarto Lorenzo Sommariva. Gli altri italiani qualificati: 17mo Filippo Ferrari, 25mo Tommaso Leoni e 28mo Matteo Menconi.

Tra le donne la ceca Eva Samkova parte subito con il piede giusto: 1’25″09 e miglior tempo davanti alla francese Chloe Trespeuch. Quarta la campionessa olimpica in carica Michela Moioli, in gestione nella giornata odierna. Bene anche Francesca Gallina, sesta, mentre la spunta per un soffio Sofia Belinghieri, sedicesima ed ultima delle qualificate.

Foto: FISI/Pentaphoto