Skeleton, Coppa del Mondo Igls 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Così come per i cugini del bob, anche per lo skeleton la Coppa del Mondo scatta in terra austriaca. Primo appuntamento con il massimo circuito internazionale in quel di Igls. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione e come seguire le gare in diretta.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SKELETON IGLS 2021

Venerdì 19 novembre

Ore 10.00 skeleton maschile

Ore 14.30 skeleton femminile

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming dal canale Youtube della Federazione internazionale, la IBSF.

Foto: Lapresse