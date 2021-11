Sci di fondo, Johannes Klaebo sarà al via del Tour de Ski! Cambia la programmazione del fenomeno norvegese

Johannes Klaebo parteciperà al Tour de Ski 2022. Cambio di programma dunque per il fenomeno norvegese rispetto alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, che lasciavano trasparire l’intenzione di saltare la manifestazione per concentrarsi su una preparazione mirata (in altura) verso i Giochi Olimpici di Pechino.

Il 25enne scandinavo ha confermato la sua presenza nelle prime tre tappe stagionali di Coppa del Mondo a Ruka (26-28 novembre), Lillehammer (3-5 dicembre) e Davos (11-12), mentre deciderà prossimamente se gareggiare o meno nelle sprint di Dresda (18-19 dicembre).

Klaebo rinuncerà poi a trascorrere le festività natalizie in Norvegia per disputare il Tour de Ski, in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio tra Lenzerheide, Oberstdorf e Val di Fiemme. Da capire a quel punto se lo sprinter norvegese salterà le successive tappe di gennaio per ultimare la preparazione in vista della trasferta cinese.

Il campione olimpico in carica della sprint sarà sicuramente uno dei protagonisti annunciati in occasione della manifestazione a cinque cerchi di Pechino, dove potrà arricchire ulteriormente un palmares già straordinario.

