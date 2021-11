Sci di fondo, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani di scena a Muonio per un importante test agonistico

Si avvicina ad ampi passi l’esordio ufficiale della Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022, che avverrà con la tappa di Ruka (Finlandia) nel fine settimana del 26-28 novembre prossimi, e si entra nelle fasi conclusive della preparazione per il grande evento per quanto riguarda Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Ricordiamo che la tappa scandinava proporrà una sprint in tecnica classica, una 15 km maschile una 10 km femminile a tecnica classica e una 15 km maschile e una 10 km femminile a tecnica libera.

I nostri due portacolori proseguono nel loro lavoro assieme al gruppo di lavoro guidato dal tecnico tedesco Markus Cramer e che comprende i quattro fondisti russi Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov, e saranno impegnati fino a lunedì 22 novembre nella località finlandese di Muonio.

Questa sarà, quindi, l’undicesima ed ultima tappa di una lunghissima fase di preparazione che ha preso via alla fine del mese di maggio, che li ha visti impegnati fra Ramsau (Aut), Otepaa (Est), Torsby (Sve), Obertilliach (Aut), Seefeld (Aut), Passo Lavazè (Ita), Sappada (Ita), Oberhof (Ger), nuovamente Ramsau (Aut), quindi Val Senales (Ita) e, come detto, in questi giorni a Muonio.

Nella località finlandese, nel corso di questo fine settimana, Pellegrino e De Fabiani saranno di scena in tre gare FIS, che vedranno iscritti numerosi protagonisti del massimo circuito, come la pattuglia russa (fatta eccezione per Alexander Bolshunov), alcuni rappresentanti norvegesi, i tedeschi ed i canadesi. Si incomincerà venerdì 12 novembre con una sprint in classico, seguita dalle due gare distance nei giorni successivi.

Foto: Lapresse