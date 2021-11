Sci alpino, le giovani azzurre dello slalom chiamate ad un salto di qualità. Martina Peterlini e Marta Rossetti guidano il gruppo

Dopo la parentesi del parallelo di Lech, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta in Finlandia a Levi, dove sono in programma nel fine settimana due slalom. Una specialità che ha visto l’Italia faticare molto negli ultimi anni, ma che vede comunque una squadra molto giovane e con tante atlete pronte ad un definitivo salto di qualità.

Ai pochissimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, fa da contraltare sicuramente la presenza di tante ragazze ancora un po’ acerbe per la Coppa del Mondo, ma con del potenziale che deve essere finalmente mostrato. Martina Peterlini e Marta Rossetti sono probabilmente le migliori del gruppo azzurro o quelle da cui ci si aspetta un repentino cambio di passo rispetto alle ultime stagioni. Il primo obiettivo è quello di trovare una maggiore continuità anche tra una manche e l’altra, provando ad ottenere piazzamenti intorno alla Top-10 e dentro le prime quindici ad ogni gara.

Va anche ricordato che la fortuna non ha assistito le nostre ragazze negli ultimi anni, con i tanti problemi fisici che hanno sicuramente bloccato la loro crescita. Martina Peterlini ha combattuto tutto lo scorso anno con dei problemi alla schiena e si spera che questa stagione possa essere quella del definitivo salto di qualità. Anche Lara Della Mea ha subito un grave infortunio al ginocchio nel parallelo dei Mondiali di Cortina e sta recuperando la forma migliore proprio in vista di Levi. La tarvisiana aveva fatto intravedere in passato di avere il potenziale giusto, ma si è un po’ persa nelle ultime stagioni.

La Top-10 a Levi si può raggiungere, come dimostrato da Peterlini a Jasna nel marzo scorso, con un settimo posto davvero significativo e che deve essere un punto di partenza per la 24enne di Rovereto. Anche Rossetti ha sfiorato in qualche occasione l’ingresso tra le prime dieci ed il miglior risultato è un undicesimo posto a Semmering nella passata stagione.

Segnali di come il potenziale ci sia e che queste ragazze possono davvero fare quel salto di qualità tanto richiesto. Levi sarà un primo banco di prova per un gruppo che ha l’entusiasmo e la voglia giusta di poter cambiare la rotta dello slalom azzurro.

Foto: LaPresse