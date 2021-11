Sci alpino, le convocate dell’Italia per Levi. Tornano Della Mea e Rossetti, c’è Marta Bassino

Sono state annunciate le otto atlete che parteciperanno allo slalom speciale di Levi di Coppa del Mondo di sci 2021/2022. Le nevi finniche accoglieranno due eventi, uno sabato ed uno domenica ad una settimana dal parallelo che abbiamo vissuto in quel di Lech/Zuers (Austria).

Marta Bassino sarà al via in Lapponia con l’obiettivo di cercare dei punti preziosi in ottica classifica generale le prime due prove della stagione. Occhi puntati su Martina Peterlini presente con Marta Rossetti e Lara Della Mea.

Queste ultime ritornano in azione dopo i problemi al crociato che hanno condizionato l’inizio del 2021. Le due sono già presenti in Finlandia insieme a Serena Viviani che 12 mesi fa debuttò proprio in quel di Levi. Non dimentichiamoci infine di Roberta Midali, Anita Gulli e Sophie Mathiou che torneranno protagoniste dopo il parallelo di Lech/Zuers.

I due slalom di Levi si terranno alle ore 10.30 ed alle 13.30 in diretta su Rai Sport ed Eurosport. Sarà la prima volta per questa disciplina nella Coppa del Mondo 2021/2022 dopo il gigante austriaco di Soelden ed il parallelo di domenica scorsa.

