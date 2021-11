Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Lech 2021: programma, orari, tv, streaming 13-14 novembre

Si torna in azione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Dopo la consueta pausa post-giganti di esordio di Soelden, il Circo Bianco torna ai cancelletti di partenza. Solitamente, a questo punto della stagione, ci si sposta direttamente in Nord America. Questa volta no, dato che il calendario propone ancora una tappa europea, prima di imbarcarsi per Canada e Stati Uniti, dove vedremo le prime prove veloci della stagione.

Gli atleti, infatti, saranno protagonisti a Lech (Austria) nell’unico parallelo della stagione. Si inizierà sabato 13 novembre con la gara femminile, mentre domenica 14 toccherà agli uomini. Vedremo quali atleti saranno presenti e quali, invece, preferiranno continuare ad allenarsi in vista della trasferta oltre Oceano.

Il programma sarà il medesimo per entrambi i comparti: nel corso della mattinata si disputeranno le qualificazioni alle ore 10.00, mentre nel pomeriggio (quindi sotto i riflettori) si disputeranno i due paralleli. Nel primo caso prenderà il via alle ore 17.00, nel secondo alle ore 16.00 per uno spettacolo assolutamente da non perdere.

IN TV – La tappa di Lech della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 sarà trasmessa in diretta da Eurosport e Raisport, con programmazione delle dirette in base al palinsesto. In streaming si potrà seguire su Raiplay, Eurosport Player e Discovery+. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte delle gare di Lech..

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2021-2022

Sabato 13 novembre

Ore 10.00 Qualificazione parallelo femminile

Ore 17.00 Parallelo femminile

Domenica 14 novembre

Ore 10.00 Qualificazione parallelo maschile

Ore 16.00 Parallelo maschile

Foto: Lapresse