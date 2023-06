Scherma, Coppa del Mondo 2021-2022: Andrea Santarelli e Federica Isola sul podio nella spada

Si è conclusa con indicazioni positive per i colori azzurri la prima tappa di Coppa del Mondo della spada a livello individuale. Gli uomini si sono sfidati a Berna, in Svizzera, le donne invece hanno gareggiato nella capitale estone Tallinn, che non ha portato fortuna alle attesissime padrone di casa. La spedizione italiana si gode i meritati terzi posti di Federica Isola e Andrea Santarelli, eliminato di misura in semifinale.

Tra le ragazze un prematuro scontro fratricida ai trentaduesimi estromette dalla competizione Rossella Fiamingo, a vantaggio della meno quotata Giulia Rizzi. Il turno successivo è nefasto per le nostre portacolori, con Rizzi, Foietta e Santuccio sconfitte per una sola stoccata, mentre avanzano senza problemi Federica Isola e Mara Navarria.

La Campionessa del Mondo del 2018 esce malamente agli ottavi in un assalto alla sua portata, Isola invece si divora 15-5 una delle beniamine di casa, Erika Kirpu, e replica ai quarti infliggendo un perentorio 15-8 alla statunitense Van Brummen. Purtroppo la milanese perde il suo smalto in semifinale contro la transalpina Marie-Florence Candassamy, cede 15-9 e deve accontentarsi del terzo posto. Doppietta francese al vertice, con Josephine Jacques Andre Coquin che batte la connazionale 15-11.

Al maschile arrivano segnali più che positivi da Gabriele Cimini, costretto ad alzare bandiera bianca solo dinnanzi al forte coreano Lee che lo beffa di misura ai sedicesimi. Falliscono l’accesso agli ottavi anche Daniele Garozzo e Davide Di Veroli, mentre Andrea Santarelli è in giornata di grazia e si sbarazza facilmente del russo Rudykh prima e dell’ucraino Stankevych poi, approdando ai quarti senza troppa fatica.

Tutto facile contro l’ungherese Berta, poi la doccia fredda in semifinale: il sorprendente venezuelano Limardo Gascon beffa Santarelli con il punteggio di 10-9 e completa la sua impresa travolgendo 15-7 il francese Alexandre Bardenet nell’assalto conclusivo. Il doppio terzo posto dell’Italia nel primo evento di Coppa del Mondo rappresenta una bella iniezione di fiducia per il futuro di tutto il movimento, e tra meno di 24 ore si tornerà in pedana per andare a caccia di altre soddisfazioni.

Nella prova a squadre di domani Gabriele Cimini, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Federico Vismara rappresenteranno l’Italia nel settore maschile, tra le donne spazio a Federica Isola, Alberta Santuccio, Alice Clerici e Nicol Foietta che, Francia ed Estonia permettendo, possono tentare di far saltare il banco.

Foto: Lapresse