Scherma, Coppa del Mondo 2021/2022: al via la stagione della spada, tanti azzurri in pedana tra Berna e Tallinn

Dopo il Grand Prix di Orleans che ha sancito l’esordio ufficiale della stagione di Coppa del Mondo di scherma tocca agli specialisti della spada scendere in pedana questo weekend. Le donne gareggeranno a Tallinn, mentre gli uomini sono attesi a Berna dal 19 al 21 novembre. Il programma è identico in entrambe le sedi: giornata di venerdì dedicata alle qualificazioni del torneo individuale, sabato le finali e domenica la gara a squadre.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della stagione con ben 24 atleti impegnati nel doppio appuntamento, 12 donne e 12 uomini. Un contingente corposo quello azzurro, che punta a fare bene in tutte le gare del fine settimana e non nasconde ambizioni di podio tanto al maschile quanto al femminile.

Nella capitale estone presenti all’appello le quattro medagliate di Tokyo, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio, bronzo nella gara a squadre olimpica. A queste veterane si aggiungono Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Marta Ferrari, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Margherita Sabatini.

Solo Navarria e Isola possono vantare l’accesso diretto al tabellone, mentre le altre dovranno guadagnarsi il posto nella giornata di venerdì. Per quanto riguarda la prova a squadre a Federica Isola ed Alberta Santuccio si aggiungono Alice Clerici e Nicol Foietta, dunque non verrà riproposto in toto il quartetto scelto per gli assalti olimpici.

Al maschile Gabriele Cimini, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli puntano a riscattarsi dopo la mezza delusione dell’appuntamento a cinque cerchi. Assieme a loro i convocati Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Edoardo Munzone, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Paolo Pizzo, Matteo Tagliariol, Andrea Vallosio e Federico Vismara.

Salta la prima di Coppa del Mondo Marco Fichera, che per forza di cose cederà il posto anche nella prova a squadre. Oltre a Gabriele Cimini ed Enrico Garozzo tornano a far parte del quartetto Davide Di Veroli e Federico Vismara, sul podio a Berna tre anni fa nella gara individuale.

A suonare la carica per l’esordio stagionale ci pensa Dario Chiadò, nuovo responsabile d’arma per il team italiano: “Si parte per vincere, sempre. Che non vuol dire per forza arrivare primi, ma anche andare a fare una buona prestazione. Vorrei vedere ragazzi e ragazze arrivare con la grinta giusta e la mentalità che sto provando a inculcare.”

Ai microfoni della Federazione Chiadò si è espresso anche sull’importanza del gruppo squadra: “È l’inizio di un percorso in cui il gruppo reciterà un ruolo fondamentale, sia nelle prove individuali che in quelle a squadre. Bisogna gettare delle basi importanti e sto provando a costruire un gruppo di lavoro che sia molto coeso e competitivo, stabilendo un rapporto di sinergia e reciproca fiducia tra lo staff della Nazionale e i tecnici e i preparatori degli atleti che si formano nei singoli club”.

