Scacchi, Mondiale Magnus Carlsen-Ian Nepomniachtchi: date, programma, orari, tv, streaming

Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi sono quasi pronti. Manca una settimana e mezza al loro debutto nel match che vale il Campionato del Mondo 2021. Il norvegese sarà alla quarta difesa del titolo, sempre contro avversari diversi, mentre il russo per la prima volta è sfidante alla corona iridata.

Sempre meno al via in quel di Dubai, dove per la prima volta arriva il massimo evento della scena scacchistica globale. Per la seconda volta Carlsen si troverà a dover affrontare un russo: il primo fu Sergey Karjakin nel 2016, che quasi gli tolse il titolo grazie alla muraglia difensiva eretta per sette partite e alla vittoria nell’ottava, controbattuta dal norvegese alla decima e poi agli spareggi. Ma quest’anno, rispetto a tutti i match mondiali fino a Carlsen-Caruana, c’è una doppia novità significativa: 14 partite invece di 12 a cadenza classica, la quale tornerà a essere di 2 ore per 40 mosse (più 60 per le successive 20 e 15 per finire con incremento di 30″ a tratto).

Il match per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi comincerà ufficialmente domenica 26 novembre alle ore 13:30 italiane. I diritti di trasmissione sul web sono stati acquisiti dalla piattaforma chess.com, che offrirà anche, come del resto diverse altre, il commento di Grandi Maestri di altissimo livello. OA Sport effettuerà inoltre le DIRETTE LIVE scritte delle partite dall’inizio alla fine.

MAGNUS CARLSEN-IAN NEPOMNIACHTCHI: CALENDARIO COMPLETO

Tutte le partite si giocano alle 13:30 ora italiana.

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

Cerimonia di apertura, meeting tecnici

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Media day

VENERDÌ 26 NOVEMBRE

Prima partita

SABATO 27 NOVEMBRE

Seconda partita

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Terza partita

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE

Quarta partita

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE

Quinta partita

VENERDÌ 3 DICEMBRE

Sesta partita

SABATO 4 DICEMBRE

Settima partita

DOMENICA 5 DICEMBRE

Ottava partita

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

Nona partita

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

Decima partita

VENERDÌ 10 DICEMBRE

Undicesima partita

SABATO 11 DICEMBRE

Dodicesima partita

DOMENICA 12 DICEMBRE

Tredicesima partita

MARTEDÌ 14 DICEMBRE

Quattordicesima partita

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE

Spareggi o cerimonia di chiusura

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE

Cerimonia di chiusura se si giocano gli spareggi

MAGNUS CARLSEN-IAN NEPOMNIACHTCHI: STREAMING E TRASMISSIONE MOSSE

DIRETTA E TRASMISSIONE MOSSE – Chess.com possiede i diritti ufficiali

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: StockphotoVideo / Shutterstock.com