Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli verso l’inizio della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2021-2022, con l’Italia che vuole farsi trovare pronta ai nastri di partenza di una stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Questo weekend le squadre azzurre di salto speciale saranno a Falun, in Svezia, per disputare una tappa di FIS Cup valevole come prova generale in vista della tappa inaugurale del circuito maggiore (per gli uomini il 19-21 novembre, per le donne il fine settimana successivo).

Il coordinatore Sandro Sambugaro ha convocato sei uomini e sette donne per la competizione svedese: Daniel Moroder, Francesco Cecon, Mattia Galiani, Andrea Campregher, Alex Insam, Giovanni Bresadola, Lara Malsiner, Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Asia Marcato, Camilla Comazzi, Noelia Vuerich e Martina Zanitzer.

La selezione tricolore è attualmente in raduno a Stoccolma per preparare al meglio le gare del weekend. Gli atleti saranno sotto la supervisione dello staff tecnico composto da Andrea Morassi, Andreas Felder, Zeno Di Lenardo, Michael Lunardi, Sebastian Colloredo e Roberto Cecon.

