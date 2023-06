Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2021-2022: i convocati dell’Italia per la tappa di Ruka

Primo appuntamento in casa Italia per quanto riguarda la Coppa del Mondo di salto con gli sci al maschile. Gli azzurri infatti avevano saltato la tappa inaugurale del massimo circuito internazionale in Russia settimana scorsa.

Il coordinatore squadre Sandro Sambugaro ha diramato oggi la lista dei convocati per l’appuntamento del week-end: si gareggia in Finlandia con due gare dall’HS142 di Ruka tra sabato e domenica.

Per gli azzurri saranno in gara Francesco Cecon, Giovanni Bresadola e Alex Insam a caccia della qualifica sin da venerdì.

Il programma:

Ven. 26/11 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 17.10, diretta tv Eurosport

Sab. 27/11 – Coppa del mondo HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Dom. 28/11 – Coppa del mondo HS142 maschile Ruka (Fin) – ore 16.15, diretta tv Eurosport

