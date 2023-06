Rugby, TOP10 2021-2022: sabato 27 novembre calendarizzati i primi tre recuperi

Sono stati calendarizzati per sabato 27 novembre 2021 i primi tre dei cinque recuperi del TOP10 2021-2022 di rugby: si tratta dei match rinviati in occasione della prima e della settima giornata di campionato. Restano da definire le date per i recuperi dei match rinviati nell’ottava giornata, che probabilmente si giocheranno il 29 gennaio 2022, prima della ripresa del torneo dopo la sosta natalizia e la pausa per la Coppa Italia.

PROGRAMMA RECUPERI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO TOP10 2021-2022 RUGBY

I giornata

Sabato 27 novembre, ore 15.00

Mogliano Rugby 1969 v Femi-CZ Rovigo

all. Trentin (Lecco)

g.d.l. Rizzo (Ferrara), Erasmus (Treviso)

quarto uomo: Giacomini-Zaniol (Treviso)

VII giornata

Sabato 27 novembre, ore 14.00

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno

arb. Chirnoaga (Roma)

g.d.l. Locatelli (Bergamo), Roscini (Milano)

quarto uomo: Cilione (Reggio Calabria)

Sabato 27 novembre, ore 14.30

Lazio Rugby 1927 v Transvecta Calvisano

arb. Schipani (Benevento)

g.d.l. Pompa (Chieti), Taggi (Colleferro)

quarto uomo: Salierno (Napoli)

VIII giornata

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby rinviata a data da destinarsi

Mogliano Rugby v Valorugby Emilia rinviata a data da destinarsi

Classifica dopo 8 turni

Petrarca Rugby 37, Valorugby Emilia* 27, HBS Colorno* 20, Transvecta Calvisano* 19, Fiamme Oro Rugby* 16, Femi-CZ Rovigo** 16, Rugby Viadana 1970 14, Sitav Rugby Lyons* 13, Mogliano Rugby 1969** 10, Lazio Rugby 1927* 4.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno

Prossimo turno – IX giornata

Sabato 04.12.21 – ore 14.00

Sitav Rugby Lyons v Transvecta Calvisano

Fiamme Oro Rugby v Mogliano Rugby 1969

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Petrarca Rugby v Lazio Rugby 1927

Domenica 05.12.21 – ore 15.30

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Foto: Pier Colombo