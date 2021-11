Rugby, Top 10: Valorugby espugna Rovigo quasi allo scadere

Vince il Valorugby Emilia l’anticipo della sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby. Gli emiliani vincono il big match di giornata espugnando il campo dei campioni in carica del Rovigo e lo fanno al termine di un match tutt’altro che spettacolare, ma con un finale thriller che premia gli ospiti.

Iniziamo, dunque, dal finale. Dal settantanovesimo minuto, quando un fallo sul punto d’incontro costa il cartellino rosso a Momberg e manda il gallese Newton sulla piazzola per il calcio che decide il match. Palla tra i pali e troppo poco tempo per Rovigo per ribaltare il risultato, che così vede proprio il Valorugby allungare al secondo posto alle spalle del Petrarca Padova.

Parte meglio la squadra emiliana che trova la prima meta all’8’ con Majstorovic e seguente trasformazione di Newton. Al 15’ impatta il risultato il Rovigo e lo fa proprio con Momberg e Van Reenen che dà i due punti addizionali. Al 22’ fallo del Valorugby e punteggio che va sul 10-7. Ospiti molto nervosi e al 29’ arriva il giallo a Sbrocco, seguito al 36’ da quello a Majstorovic. Nonostante la doppia superiorità, però, Rovigo non riesce a muovere il tabellino.

A inizio ripresa, al 47’ è Newton a pareggiare i conti, ma pochi minuti dopo risponde Van Reenen per il nuovo +3 dei rossoblù. La prima svolta al 57’ con la meta di Luus che riporta avanti il Valorugby, mentre al 68’ allunga dalla piazzola Newton. Al 71’, però, uno splendido cross-kick di Van Reenen trova all’ala Sarto, che sfrutta la velocità e va in meta per il 20-18 per i padroni di casa. Il Valorugby sbaglia il piazzato del contro-sorpasso a cinque minuti dal termine e sembra veder sfumare le possibilità di vittoria. Il finale, però, è quello raccontato prima. Fallo di Momberg, cartellino rosso e dalla piazzola Newton dà la vittoria al Valorugby Emilia.

