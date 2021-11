Rugby, Top 10: Rovigo e Valorugby, un anticipo per restare in scia al Petrarca

Si disputa questa sera, alle 20.30 dal Battaglini di Rovigo e in diretta su Rai Sport, l’anticipo della sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo scendono due delle favorite per un posto ai playoff. Da un lato, infatti, ci saranno i campioni d’Italia in carica del Rovigo, dall’altra il Valorugby Reggio Emilia, attualmente secondi in classifica.

Big match di giornata, la sfida vede in campo due delle formazioni che sono in scia al Petrarca Padova, per ora imbattuta in campionato. Con i petrarchini in vetta con 23 punti, il Valorugby segue con 18 punti, mentre il Rovigo è quarto con 14 punti, ma una partita da recuperare. La sfida di questa sera, dunque, è fondamentale per entrambe le squadre per non rischiare di perdere ulteriori punti dalla vetta.

“Con il Valorugby sarà una partita dura. Hanno delle grandi qualità, pack e tre-quarti di esperienza. Dopo l’ultima partita con Piacenza, abbiamo l’opportunità di migliorare; ci siamo preparati e allenati bene. Dobbiamo affrontare questo match con il giusto atteggiamento e giocarlo nel migliore dei modi. In formazione rientreranno il Capitano Ferro, Chillon e Diederich Ferrario, ci saranno anche Quaglio e Leccioli, per portare esperienza in campo. Non vediamo l’ora di giocare questa partita” ha dichiarato il capo allenatore rossoblù Allister Coetzee.

“Sono sincero, non mi aspettavo di giocare così tanto in questo avvio di campionato. Mi fa piacere sentire la fiducia dello staff tecnico che mi ha schierato in partite non semplici. Ho esordito nel finale a Padova contro il Petrarca, sono stato schierato titolare contro Calvisano e ho giocato tutta la partita di domenica scorsa contro Viadana. Anche a Rovigo farò del mio meglio per ripagare questa fiducia” le parole, invece, di Francesco Colombo, ala ventenne del Valorugby.

ROVIGO – VALORUGBY

Rovigo: Da Re; Sarto, Lertora, Diederich Ferrario, Ciofani; Van Reenen, Chillon; Cosi, Lubian, Sironi; Steolo, Ferro; Pomaro, Momberg, Quaglio

In panchina: Cadorini, Leccioli, Brandolini, Piantella, Greeff, Visentin, Moscardi, Uncini

Valorugby: Castiglioni; Colombo, Majstorovic, Antl (cap), Bertaccini; Newton, Dominguez; Amenta, Sbrocco, Mordacci; Dell’Acqua, Gerosa; Chistolini, Silva, Sanavia

In panchina: Diaz, Luus, Randisi, Rimpelli, Balsemin, Ortombina, Esteki, Paletta

