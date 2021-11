Rugby, test match: le formazioni in campo sabato

Secondo fine settimana delle Autumn Nations Series e sui campi d’Europa le migliori formazioni si sfideranno in partite attesissime. Non ci sarà solo Italia-Argentina a Treviso, ma da Edimburgo a Londra sono tante le sfida da non perdere. Vediamo le formazioni annunciate per i test match di sabato.

ITALIA – ARGENTINA

Italia: 15 Matteo Minozzi, 14 Edoardo Padovani, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Giovanni Licata, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Ivan Nemer

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Danilo Fischetti, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Marco Fuser, 20 Federico Ruzza, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Alessandro Fusco, 23 Federico Mori

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Santiago Cordero, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo De La Fuente, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Tomás Cubelli, 8 Facundo Isa, 7 Juan Martín González, 6 Pablo Matera, 5 Tomás Lavanini, 4 Marcos Kremer, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Thomas Gallo

In panchina: 16 Facundo Bosch, 17 Ignacio Calles, 18 Santiago Medrano, 19 Lucas Paulos, 20 Santiago Grondona, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Nicolás Sánchez, 23 Lucio Cinti

SCOZIA – SUDAFRICA

Scozia: 15 Stuart Hogg, 14 Rufus McLean, 13 Chris Harris, 12 Matt Scott, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Jamie Ritchie, 6 Nick Haining, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 Stuart McInally, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Ewan Ashman, 17 Jamie Bhatti, 18 Oli Kebble, 19 Jamie Hodgson, 20 Hamish Watson, 21 George Horne, 22 Adam Hastings, 23 Blair Kinghorn

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Jesse Kriel, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Elton Jantjies, 9 Herschel Jantjies, 8 Duane Vermeulen, 7 Kwagga Smith, 6 Siya Kolisi, 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nché

In panchina: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 Lood de Jager, 20 Jasper Wiese, 21 Cobus Reinach, 22 Handré Pollard, 23 Frans Steyn

IRLANDA – NUOVA ZELANDA

Irlanda: 15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Caelan Doris, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Ronan Kelleher, 1 Andrew Porter

In panchina: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 Finlay Bealham, 19 Tadhg Beirne, 20 Peter O’Mahony, 21 Conor Murray, 22 Joey Carbery, 23 Keith Earls

Nuova Zelanda: 15 Jordie Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Sevu Reece, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Ardie Savea, 7 Dalton Papalii, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Brodie Retallick, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody In panchina: 16 Dane Coles, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Tyrel Lomax, 19 Tupou Vaa’i, 20 Akira Ioane, 21 Finlay Christie, 22 Richie Mo’unga, 23 David Havili

INGHILTERRA – AUSTRALIA

Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Manu Tuilagi, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs, 8 Tom Curry, 7 Sam Underhill, 6 Courtney Lawes, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge

In panchina: 16 Jamie Blamire, 17 Bevan Rodd, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Alex Dombrandt, 21 Sam Simmonds, 22 Raffi Quirke, 23 Max Malins

Australia: 15 Kurtley Beale, 14 Andrew Kellaway, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Tom Wright, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Rob Valetini, 7 Michael Hooper, 6 Rob Leota, 5 Izack Rodda, 4 Rory Arnold, 3 James Slipper, 2 Folau Fainga’a, 1 Angus Bell

In panchina: 16 Tolu Latu, 17 Tom Robertson, 18 Oliver Hoskins, 19 Will Skelton, 20 Pete Samu, 21 Tate McDermott, 22 Noah Lolesio, 23 Izaia Perese

Foto: Alessio Tarpini – LPS